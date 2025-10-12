Advertisement
trendingNow12958227
Hindi Newsजरा हटके

ये नदी है या नाला? दुनिया की सबसे छोटी नदी, पलक झपकते ही हो जाएगी पार; सिर्फ इतने मीटर है लंबाई, क्या आप जानते हैं नाम

World Shortest River: दुनिया की सबसे छोटी नदी के बारे में बात करें, तो ये अमेरिका के मोंटाना राज्य में बहती है, जिसे रो रिवर के नाम से जाना जाता है. बता दें, नदी की लंबाई केवल 201 फीट यानी 61 मीटर है, जिसे आप चंद मिनटों में देखकर पूरा कर सकते हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये नदी है या नाला? दुनिया की सबसे छोटी नदी, पलक झपकते ही हो जाएगी पार; सिर्फ इतने मीटर है लंबाई, क्या आप जानते हैं नाम

World Shortest River: गंगा, ब्रह्मपुत्र और अमेजन जैसी नदियां अपनी विशालता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी नदी भी है जिसे आप महज कुछ सेकंड में पार कर सकते हैं? जी हां, अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित रोहेन नदी (Roe River) को दुनिया की सबसे छोटी नदी कहा जाता है. इसकी लंबाई सिर्फ 61 मीटर (201 फीट) है.

 हां बहती है दुनिया की सबसे छोटी नदी

रोहेन नदी अमेरिका के ग्रेट फॉल्स (Great Falls) क्षेत्र में बहती है. यह गायंट स्प्रिंग्स (Giant Springs) नाम के प्राकृतिक झरने से निकलती है और कुछ ही मीटर आगे जाकर मिसौरी नदी में मिल जाती है. गायंट स्प्रिंग्स अमेरिका के सबसे बड़े झरनों में से एक है. यही कारण है कि रोहेन नदी का पानी बेहद साफ, ठंडा और स्वच्छ रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; दुनिया का सबसे खतरनाक जहर; सिर्फ एक ग्राम से ही हो सकती है हजारों की मौत, क्या आप जानते हैं नाम

इतनी छोटी होकर भी क्यों कहलाती है नदी?

कई लोगों को लगता है कि इतनी छोटी जलधारा को नदी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रोहेन नदी सभी मानकों पर खरी उतरती है. किसी जलधारा को नदी माने जाने के लिए उसमें लगातार जल प्रवाह होना चाहिए, उसका एक स्रोत और संगम तय होना चाहिए. रोहेन नदी इन तीनों शर्तों को पूरा करती है, इसलिए इसे आधिकारिक रूप से नदी माना गया है.

गिनीज बुक में दर्ज है नाम

सिर्फ 61 मीटर लंबी यह नदी 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई थी. रोहेन नदी अपनी छोटी लंबाई और खूबसूरत नजारों के कारण पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है. हालांकि, इंडोनेशिया की तमब्रासी नदी (Tamborasi River) की लंबाई सिर्फ 20 मीटर है, लेकिन वैज्ञानिक इसे नदी के बजाय जलधारा मानते हैं. इसलिए, आज भी रोहेन नदी ही दुनिया की सबसे छोटी आधिकारिक नदी मानी जाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

orlds smallest riverShortest River in the World

Trending news

लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
Sergio Gor
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट