ये नदी है या नाला? दुनिया की सबसे छोटी नदी, पलक झपकते ही हो जाएगी पार; सिर्फ इतने मीटर है लंबाई, क्या आप जानते हैं नाम

World Shortest River: गंगा, ब्रह्मपुत्र और अमेजन जैसी नदियां अपनी विशालता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी नदी भी है जिसे आप महज कुछ सेकंड में पार कर सकते हैं? जी हां, अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित रोहेन नदी (Roe River) को दुनिया की सबसे छोटी नदी कहा जाता है. इसकी लंबाई सिर्फ 61 मीटर (201 फीट) है.

हां बहती है दुनिया की सबसे छोटी नदी

रोहेन नदी अमेरिका के ग्रेट फॉल्स (Great Falls) क्षेत्र में बहती है. यह गायंट स्प्रिंग्स (Giant Springs) नाम के प्राकृतिक झरने से निकलती है और कुछ ही मीटर आगे जाकर मिसौरी नदी में मिल जाती है. गायंट स्प्रिंग्स अमेरिका के सबसे बड़े झरनों में से एक है. यही कारण है कि रोहेन नदी का पानी बेहद साफ, ठंडा और स्वच्छ रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; दुनिया का सबसे खतरनाक जहर; सिर्फ एक ग्राम से ही हो सकती है हजारों की मौत, क्या आप जानते हैं नाम

इतनी छोटी होकर भी क्यों कहलाती है नदी?

कई लोगों को लगता है कि इतनी छोटी जलधारा को नदी नहीं कहा जा सकता, लेकिन रोहेन नदी सभी मानकों पर खरी उतरती है. किसी जलधारा को नदी माने जाने के लिए उसमें लगातार जल प्रवाह होना चाहिए, उसका एक स्रोत और संगम तय होना चाहिए. रोहेन नदी इन तीनों शर्तों को पूरा करती है, इसलिए इसे आधिकारिक रूप से नदी माना गया है.

गिनीज बुक में दर्ज है नाम

सिर्फ 61 मीटर लंबी यह नदी 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई थी. रोहेन नदी अपनी छोटी लंबाई और खूबसूरत नजारों के कारण पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है. हालांकि, इंडोनेशिया की तमब्रासी नदी (Tamborasi River) की लंबाई सिर्फ 20 मीटर है, लेकिन वैज्ञानिक इसे नदी के बजाय जलधारा मानते हैं. इसलिए, आज भी रोहेन नदी ही दुनिया की सबसे छोटी आधिकारिक नदी मानी जाती है.