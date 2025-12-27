Advertisement
trendingNow13055671
Hindi Newsजरा हटकेकार्यक्रम में क्यों रोने लगे रोहित शर्मा? कैमरे में कैद हो गए पूर्व कप्तान के आंसू; Video देखें

कार्यक्रम में क्यों रोने लगे रोहित शर्मा? कैमरे में कैद हो गए पूर्व कप्तान के आंसू; Video देखें

Rohit Sharma Ka Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भावुक नजर आ रहे हैं. उनकी आंखों से टपके आंसू कैमरे में कैद हो गए. वायरल वीडियो देखें और जानें रोहित शर्मा क्यों भावुक हुए.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार्यक्रम में क्यों रोने लगे रोहित शर्मा? कैमरे में कैद हो गए पूर्व कप्तान के आंसू; Video देखें

Rohit Sharma Ka Video: सोशल मीडिया पर क्रिकेटर रोहित शर्मा से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में दिखता है कि किसी कार्यक्रम में एक लड़की के द्वारा "ऐ मेरे वतन के लोगों" गीत गाया गया. इस दौरान रोहित शर्मा भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे. चलिए देखते हैं पूरा वीडियो.

क्या दिखा वीडियो में?
आपने अक्सर क्रिकेटरों को मैदान में देश के लिए खेलते हुए तो कई बार देखा होगा. ऐसा कौन होगा जिसने रोहित शर्मा का नाम नहीं सुना होगा. जिन लोगों का क्रिकेट से कोई खास वास्ता भी नहीं, वो भी रोहित शर्मा को जानते हैं. खैर, इन दिनों सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो किसी मैच की प्रैक्टिस का नहीं है, बल्कि एक कार्यक्रम का है जिसमें पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद नजर आ रहे हैं. बड़ी बात ये है कि जब एक लड़की "ऐ मेरे वतन के लोगों" गीत गाती है तो रोहित भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं. देश भक्ति गीत सुनकर रोहित की आंखों से निकले आंसू कैमरे में कैद हो गए. रोहित शर्मा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस से लेकर आम दर्शक तक वीडियो देखकर भावुक हैं. आप भी देखें से भावुक कर देने वाला वीडियो.
यह भी पढ़ें: गिरगिट की तरह ही रंग बदलने में माहिर हैं ये पक्षी, शिकारी की आंखों में झोंकते हैं धूल

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने डाला वीडियो?
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TheBahubali_IND नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 10 हजार व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स वीडियो के नीचे भावुक कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले फैंस?
एक यूजर ने लिखा, "यह ऐसा गीत है जो हर देशभक्त को भावुक बना देता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये वो अमर गीत है जिसे सुनकर कोई भी सच्चा भारतीय अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Rohit Sharma CryingCricketer Rohit Sharma

Trending news

चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान