कार्यक्रम में क्यों रोने लगे रोहित शर्मा? कैमरे में कैद हो गए पूर्व कप्तान के आंसू; Video देखें

Rohit Sharma Ka Video: सोशल मीडिया पर क्रिकेटर रोहित शर्मा से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में दिखता है कि किसी कार्यक्रम में एक लड़की के द्वारा "ऐ मेरे वतन के लोगों" गीत गाया गया. इस दौरान रोहित शर्मा भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे. चलिए देखते हैं पूरा वीडियो.

क्या दिखा वीडियो में?

आपने अक्सर क्रिकेटरों को मैदान में देश के लिए खेलते हुए तो कई बार देखा होगा. ऐसा कौन होगा जिसने रोहित शर्मा का नाम नहीं सुना होगा. जिन लोगों का क्रिकेट से कोई खास वास्ता भी नहीं, वो भी रोहित शर्मा को जानते हैं. खैर, इन दिनों सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो किसी मैच की प्रैक्टिस का नहीं है, बल्कि एक कार्यक्रम का है जिसमें पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद नजर आ रहे हैं. बड़ी बात ये है कि जब एक लड़की "ऐ मेरे वतन के लोगों" गीत गाती है तो रोहित भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं. देश भक्ति गीत सुनकर रोहित की आंखों से निकले आंसू कैमरे में कैद हो गए. रोहित शर्मा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस से लेकर आम दर्शक तक वीडियो देखकर भावुक हैं. आप भी देखें से भावुक कर देने वाला वीडियो.

किसने डाला वीडियो?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TheBahubali_IND नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 10 हजार व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स वीडियो के नीचे भावुक कमेंट कर रहे हैं.

सैमी वार्षिक दिवस पर एक छोटी बच्ची द्वारा गाए 'ऐ मेरे वतन के लोगों' गीत सुनकर भावुक.. रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ गए सच्चे भारतीय की पहचान गर्व हे रोहित पर pic.twitter.com/97wfmabDxC — Amrendra Bahubali(@TheBahubali_IND) December 26, 2025

क्या बोले फैंस?

एक यूजर ने लिखा, "यह ऐसा गीत है जो हर देशभक्त को भावुक बना देता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये वो अमर गीत है जिसे सुनकर कोई भी सच्चा भारतीय अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.