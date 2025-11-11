Rohit Sharma के होटल के कमरे का Video वायरल! सामने निकली बारात तो स्पीकर लगाकर ऐसे किया डांस

Rohit Sharma Dance Video Viral: एक नवविवाहित जोड़ा अपने शादी के शूट में व्यस्त था, जब एक अप्रत्याशित घटना ने उनके इस खास पल को और भी यादगार बना दिया. यह जोड़ा अपनी शादी से पहले की यादों को कैमरे में कैद कर रहा था, और हर तस्वीर को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वर्कआउट कर रहे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की नजर उन पर पड़ी. रोहित उस समय अपने वर्कआउट सेशन में डूबे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जोड़े को देखा, उसके मन में एक शरारती विचार आया. उसने सोचा कि क्यों न इस खूबसूरत पल को और भी खुशनुमा बनाया जाए.

रोहित शर्मा ने कैसे बनाया शादी की शूटिंग को और खास?

रोहित शर्मा ने बिना किसी देरी के अपने स्पीकर पर मशहूर गाना "आज मेरे यार की शादी है" बजाया और झूमना शुरू कर दिया. उनकी ऊर्जा और खुशी देखते ही बन रही थी. वह पूरे उत्साह के साथ डांस कर रहे थे, जैसे कि वह खुद उस जोड़े का करीबी दोस्त हो. यह नजारा इतना अप्रत्याशित और दिल को छू लेने वाला था कि नवविवाहित जोड़ा भी हैरान रह गया. वे मुस्कुराने लगे और उनकी खुशी कैमरे में कैद हो गई. रोहित का यह डांस उनके वेडिंग शूट में एक अद्भुत और मजेदार अध्याय बन गया.

क्या थी नवविवाहित जोड़े की प्रतिक्रिया?

रोहित शर्मा के इस प्यारे हावभाव को देखकर नवविवाहित जोड़ा खुशी से झूम उठा. उस वक्त दुल्हन ने गुजराती में प्रतिक्रिया दी, "ये तो मोमेंट हो गया!" यह वाक्य बताता है कि कैसे रोहित शर्मा ने उनके लिए एक ऐसा पल बना दिया, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे. उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके वेडिंग शूट में एक अजनबी इस तरह से खुशी का रंग भर देगा. रोहित ने न सिर्फ उन्हें हंसाया, बल्कि उनके खास दिन को एक ऐसी अनूठी कहानी दे दी, जिसे वे सालों तक सुनाते रहेंगे.

A newly engaged couple was doing their wedding shoot, and when Rohit saw them while working out, he played the song "Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai" on his speaker and started dancing. The way Couple said "ye to moment ho Gaya" bRO made their wedding more special pic.twitter.com/E8TefTYAv9 — (@rushiii_12) November 10, 2025

क्या यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ?

रोहित शर्मा के इस दिल को छू लेने वाले डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और रोहित की तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो इस बात का सबूत है कि कैसे छोटे-छोटे और अप्रत्याशित पल भी जिंदगी में बड़ी खुशियां ला सकते हैं. रोहित ने अपने डांस से न केवल नवविवाहित जोड़े को खुश किया, बल्कि इंटरनेट पर भी कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी.