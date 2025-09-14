सर्जरी के बीच रोमांस! पाकिस्तानी डॉक्टर ने नर्स के साथ की ऐसी हरकत, UK कोर्ट पहुंचा मामला, जानें क्या है पूरा सच
Hindi Newsजरा हटके

सर्जरी के बीच रोमांस! पाकिस्तानी डॉक्टर ने नर्स के साथ की ऐसी हरकत, UK कोर्ट पहुंचा मामला, जानें क्या है पूरा सच

Viral News: ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश छोड़ नर्स के साथ रोमांस करना शुरू कर दिया. तभी दूसरी नर्स ने उन्हें देख लिया. अब यह मामला ब्रिटेन की मेडिकल ट्रिब्यूनल में पहुंच चुका है. आइए जानते हैं क्या है पूरा सच.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:04 AM IST
सर्जरी के बीच रोमांस! पाकिस्तानी डॉक्टर ने नर्स के साथ की ऐसी हरकत, UK कोर्ट पहुंचा मामला, जानें क्या है पूरा सच

Viral News: ब्रिटेन के टेमसाइड जनरल अस्पताल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. सितंबर 2023 में एक सर्जरी के दौरान वरिष्ठ डॉक्टर सुहैल अंजुम ने ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़े मरीज को छोड़ दिया और बगल के कमरे में एक नर्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए. घटना सामने आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया. मामला अब मेडिकल ट्रिब्यूनल तक पहुंचा है, जहां डॉक्टर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. डॉक्टर फिलहाल पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी हरकत ने चिकित्सा क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ऑपरेशन के बीच आराम का बहाना और बगल के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति

मैनचेस्टर स्थित मेडिकल ट्रिब्यूनल में बताया गया कि डॉ. अंजुम उस दिन थिएटर नंबर 5 में कई ऑपरेशन के लिए एनेस्थेटिस्ट थे. तीसरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने आराम करने के लिए ओटी से बाहर जाने का बहाना बनाया. बाथरूम ओटी से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वे सीधे बगल के कमरे में नर्स के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए गए. एक अन्य नर्स ने उन्हें देखकर तुरंत बाहर आ गई. घटना आठ मिनट में खत्म हुई, लेकिन इस दौरान ऑपरेशन टेबल पर मरीज बेहोश पड़ा रहा. सर्जरी बाद में सफल रही, फिर भी डॉक्टर की हरकत सवालों में घिर गई.

ये भी पढ़ें...हमीदा बानो पर फिसल गया था हुमायूं का दिल, उसे पाने के लिए उठाया ऐसा खौफनाक कदम कि इतिहास भी कांप उठा!

पारिवारिक दबाव और मानसिक तनाव

 ट्रिब्यूनल में माना कि उन्होंने मरीज को बीच सर्जरी बेहोश छोड़ दिया था. उन्होंने बताया कि वह काम के प्रति समर्पित थे, लेकिन उस समय पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे. उनकी पत्नी और बच्चों के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे. उनकी सबसे छोटी बेटी समय से पहले जन्मी थी और पत्नी को भी जन्म के दौरान चोट लगी थी. परिवार की मदद के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठानी पड़ीं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ गया. डॉक्टर ने इसे शर्मनाक बताया और स्वीकार किया कि यह उनकी व्यक्तिगत परेशानियों का नतीजा था.

ये भी पढ़ें... 'नेल पॉलिश अच्छी है’ कहकर दबा दी हैवानियत की नींव, बुजुर्ग महिला संग शर्मनाक हरकत; पूरी घटना सुनकर सहम जाएंगे आप!
 

क्या डॉक्टर की प्रैक्टिस पर लगेगी रोक?

अब ट्रिब्यूनल यह तय करेगा कि डॉ. अंजुम की इस हरकत से उनकी मेडिकल प्रैक्टिस पर असर पड़ा है या नहीं. घटना ने चिकित्सा जगत में चर्चा का विषय बना दिया है. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि उन्हें अपने परिवार की मदद करनी थी और इसी दबाव में यह घटना घटी. वहीं दूसरी ओर, अस्पताल प्रशासन ने मरीज की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि डॉक्टर अपनी सेवा जारी रख पाएंगे या नहीं.

;