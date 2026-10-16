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'भारत छोड़कर जाऊंगी तो इसे बहुत मिस करूंगी...' मुंबई के मॉल में गरबा देख भावुक हुई विदेशी महिला, VIDEO वायरल

नवरात्रि में मुंबई के एक मॉल में गरबा कर रहे लोगों को देखकर रोमानिया की मारिया एलेक्जेंड्रा भावुक हो गईं. रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे लोग, ढोल की थाप पर घूमते कदम और मां दुर्गा की भक्ति में डूबा माहौल उन्हें इतना पसंद आया कि उनकी आंखें भर आईं. मारिया ने बताया कि उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जब वह भारत से जाएंगी, तो यहां की संस्कृति और ऐसे खुशनुमा लम्हों को कितना याद करेंगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 16, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Oct 16, 2026, 07:49 AM IST
'भारत छोड़कर जाऊंगी तो इसे बहुत मिस करूंगी...' मुंबई के मॉल में गरबा देख भावुक हुई विदेशी महिला, VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@b.marialexandra

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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