'भारत छोड़कर जाऊंगी तो इसे बहुत मिस करूंगी...' मुंबई के मॉल में गरबा देख भावुक हुई विदेशी महिला, VIDEO वायरल

मारिया ने वीडियो में बताया कि गरबा देखते हुए उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ, जिसकी उन्होंने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी. वह काफी देर तक लोगों को नाचते हुए देखती रहीं. धीरे-धीरे यह नजारा उनके लिए सिर्फ एक त्योहार देखने का अनुभव नहीं रहा, बल्कि भारत से उनके जुड़ाव की याद दिलाने वाला पल बन गया. उन्होंने बताया कि वहां मौजूद लोगों को देखकर उनकी आंखें भर आईं. उन्हें खुद भी ठीक से समझ नहीं आया कि इसकी वजह क्या थी. क्या वह भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हो गई थीं, क्या उन्हें भारत छोड़ने का ख्याल भावुक कर रहा था या फिर इतने सारे लोगों को खुशी के साथ एक जगह जुटा देखकर उनका दिल भर आया था. मारिया के अनुसार, वजह चाहे जो भी रही हो, उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जब वह भारत से जाएंगी, तो इस तरह के नजारों को बहुत याद करेंगी.