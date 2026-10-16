'भारत छोड़कर जाऊंगी तो इसे बहुत मिस करूंगी...' मुंबई के मॉल में गरबा देख भावुक हुई विदेशी महिला, VIDEO वायरल

मुंबई में नवरात्रि का माहौल हो और आसपास गरबा हो रहा हो, तो वहां से गुजरने वाला शायद ही कोई शख्स कुछ देर ठहरने से खुद को रोक पाए. ढोल की आवाज, ट्रेडिशनल कपड़ों में सजे लोग और एक साथ थिरकते कदम इस त्योहार की अलग ही तस्वीर पेश करते हैं. रोमानिया से आईं मारिया एलेक्जेंड्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.
मारिया मुंबई के एक मॉल में नवरात्रि के दौरान हो रहे गरबा को देख रही थीं. उन्होंने इस खास पल का वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. वीडियो में उनके सामने बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर गरबा करते दिखाई देते हैं. कोई गोल घेरे में घूम रहा है, तो कोई संगीत की धुन पर कदम मिला रहा है. हर तरफ त्योहार की रौनक नजर आती है. मारिया खुद भी सफेद कुर्ते और झुमकों में नजर आईं. लेकिन वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान उनके कपड़ों या कैमरे पर नहीं, बल्कि उस भावना पर गया, जिसे वह वहां खड़े होकर महसूस कर रही थीं. अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.
मारिया ने वीडियो में बताया कि गरबा देखते हुए उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ, जिसकी उन्होंने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी. वह काफी देर तक लोगों को नाचते हुए देखती रहीं. धीरे-धीरे यह नजारा उनके लिए सिर्फ एक त्योहार देखने का अनुभव नहीं रहा, बल्कि भारत से उनके जुड़ाव की याद दिलाने वाला पल बन गया. उन्होंने बताया कि वहां मौजूद लोगों को देखकर उनकी आंखें भर आईं. उन्हें खुद भी ठीक से समझ नहीं आया कि इसकी वजह क्या थी. क्या वह भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हो गई थीं, क्या उन्हें भारत छोड़ने का ख्याल भावुक कर रहा था या फिर इतने सारे लोगों को खुशी के साथ एक जगह जुटा देखकर उनका दिल भर आया था. मारिया के अनुसार, वजह चाहे जो भी रही हो, उस पल उन्हें एहसास हुआ कि जब वह भारत से जाएंगी, तो इस तरह के नजारों को बहुत याद करेंगी.
मारिया ने वीडियो में गरबा के पीछे की धार्मिक भावना का भी जिक्र किया. उनके लिए यह सिर्फ संगीत पर किया जाने वाला डांस नहीं था. उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान गरबा करना मां दुर्गा की भक्ति से जुड़ा है. लोग नाचते हुए भी अपनी आस्था को दिखाते हैं. उन्होंने इस बात को खास बताया कि यहां डांस और पूजा को अलग-अलग नहीं देखा जाता. लोगों के लिए गरबा खुशी मनाने का तरीका भी है और मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा जताने का माध्यम भी. भारत में रहने के दौरान मारिया ने यहां के कई रंग देखे, लेकिन इस एक शाम का अनुभव उनके दिल में खास जगह बना गया. किसी दूसरे देश की संस्कृति को समझना और फिर उसके पीछे छिपी भावना को महसूस करना हमेशा आसान नहीं होता. मारिया ने अपने वीडियो में इसी जुड़ाव को बताया है.
वीडियो के साथ मारिया ने लिखा कि इस अनुभव ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें भारत से प्यार क्यों हुआ था. उन्होंने नवरात्रि मनाने वाले लोगों से यह भी पूछा कि उनके लिए इस त्योहार का क्या मतलब है. उनकी यह बात बताती है कि वह सिर्फ बाहर से त्योहार को देखकर आगे नहीं बढ़ना चाहती थीं. वह यह समझना चाहती थीं कि जिन लोगों के लिए गरबा हर साल की परंपरा है, उनके लिए इसके मायने क्या हैं. किसी के लिए यह परिवार और दोस्तों के साथ मिलने का मौका है, किसी के लिए भक्ति का समय और किसी के लिए अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का तरीका. मारिया ने इन सभी भावनाओं को एक साथ महसूस किया. शायद इसीलिए वहां बिताया गया कुछ समय उनके लिए यादगार बन गया.
मारिया का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी भावनाओं की तारीफ की. कई लोगों को यह बात अच्छी लगी कि वह भारतीय त्योहार को सिर्फ एक कार्यक्रम की तरह नहीं देख रही थीं, बल्कि उसके पीछे की आस्था और लोगों के जुड़ाव को भी समझने की कोशिश कर रही थीं. एक यूजर ने लिखा कि यह बहुत प्रेरणादायक है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि भारत में रहकर कुछ नया सीखने और अनुभव करने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती. एक अन्य यूजर ने मारिया के वीडियो को खूबसूरत बताया. कुछ लोगों ने उन्हें भारत के दूसरे त्योहारों का अनुभव लेने की सलाह भी दी. एक यूजर ने कहा कि उन्हें दुर्गा पूजा और दिवाली भी जरूर देखनी चाहिए. भारत में त्योहारों को अलग-अलग राज्यों में अलग अंदाज से मनाया जाता है और हर जगह उनकी अपनी खासियत होती है.