इस स्थान को कहा जाता है 'दुनिया की छत', जानें क्यों मिला ये टाइटल?

Roof of the World: दुनिया में बहुत से खूबसूरत पड़ाड और नदिया हैं. ये प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है. हर स्थान की अपनी एक विशेषता होती है. आज हम जिस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं उसे 'दुनिया की छत'(Roof of the World) बोला जाता है. चलिए जानते हैं.

कहां है दु​निया की छत?

पामीर पठार को 'दुनिया की छत'(Roof of the World) बोला जाता है, ये अपनी बिहड़ सुंदरता के लिए जाना जाता है. ये अपनी ऊंची चोटियों के कारण 'दुनिया की छत' के नाम से मशहूर है. ये मध्य एशिया में फैला है. इसी के ​पूर्व में 'तिब्बत का पठार' है जो आपस में मिलते हैं. कई बार तिब्बत को भी 'दुनिया की छत' के नाम से पुकारा जाता है. ये भी दुनिया के सबसे उंचे पठारों में से एक है. तिब्बत और पामीर के पठार ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हैं. पामीर का पठार मुख्य रूप से मध्य एशिया के ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में फैला है. इसके अलावा ये पर्वत चीन और पाकिस्तान की सीमा को भी छूते हैं. तिब्बत के पठार की बात करें तो ये मुख्य रूप से चीन में स्थित है, इसके अलावा ये भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है. ये दुनियां का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है.

क्यों है ये दुनिया की छत?

पामीर और तिब्बत अपनी ऊंचाई और आकार के कारण ये दर्ज रखते हैं. ये दोनों ही कई विशाल पर्वतों का मिलन भी हैं. कई भौगोलिक क्षेत्रों का चौराहा हैं. तिब्बत की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 4,500 मीटर (14,800 फीट) से अधिक है. इसको 'दुनिया की छत' वाला उपनाम इसलिए मिला, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पठार है और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 'माउंट एवरेस्ट' से घिरा है. पामीर के पठार की बात करें तो 'दुनिया की छत' मुख्य रूप से पामीर के पठार को ही बोला जाता है? क्योंकि ये काफी ऊंचा और कई पर्वतों का मिलन है. ये हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, कुनलुन और तियान शान जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है. इसलिए इसे 'पामीर गांठ' भी बोलते हैं. पामीर के पठार की औसत उंचाई 7,495 मीटर है.

कौन सी है दुनिया की छत?

'दुनिया की छत' वाक्यांश का उपयोग मूल रूप से पामीर के पठार के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल हितालय और तिब्बत पठार जैसे उंचे पर्वतों और पठारों के लिए भी किया जाने लगा. ये पर्वतारोहियां, साहसी लोगों और आध्यात्मिक ज्ञान के साधकों के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक है. एडवेंचर लवर के ड्रीम प्लेस में से एक ये भी है.

