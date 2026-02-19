Advertisement
वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसी गई प्लास्टिक में रोटी; भड़के यात्री ने फोटो शेयर कर IRCTC मांगा जवाब

वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसी गई प्लास्टिक में रोटी; भड़के यात्री ने फोटो शेयर कर IRCTC मांगा जवाब

वंदे भारत एक्सप्रेस में प्लास्टिक पैकेट में गर्म रोटी परोसने का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है. महिला यात्री की शिकायत पर IRCTC ने जांच शुरू की है. विशेषज्ञों ने माइक्रोवेव-सेफ पैकेजिंग इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:26 PM IST
वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसी गई प्लास्टिक में रोटी; भड़के यात्री ने फोटो शेयर कर IRCTC मांगा जवाब

सोचिए आप आराम से वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे हों, सामने गरमा-गरम खाना आए और अचानक पता चले कि रोटी प्लास्टिक के पैकेट में ही गर्म करके दी गई है! सुनने में ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. इलाहाबाद से दिल्ली जा रही एक महिला यात्री ने ट्रेन की फूड सर्विस पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि रोटी और कचौरी सील बंद प्लास्टिक पैकेट में ही माइक्रोवेव कर परोसी जा रही थी. उन्होंने फोटो और वीडियो शेयर कर इसे स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बताया, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया.

 प्लास्टिक पैकेट में गर्म खाना

महिला यात्री के अनुसार, यात्रा के दौरान उन्हें फुल्के और कचौरी गर्म हालत में प्लास्टिक पैकेट में दिए गए. शक होने पर उन्होंने ट्रेन स्टाफ से पूछा कि क्या खाना इसी पैकेट में माइक्रोवेव किया गया है. स्टाफ ने इसकी पुष्टि कर दी. इसके बाद महिला ने पैकेट पर लिखे निर्देश देखे, जिसमें केवल ‘ठंडी और सूखी जगह पर रखें’ लिखा था. कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि पैकेट माइक्रोवेव-सेफ है. महिला ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर एक्स पर पोस्ट किया और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया.

 IRCTC ने मांगी जानकारी

मामला वायरल होते ही IRCTC के आधिकारिक अकाउंट ने प्रतिक्रिया दी और महिला से उनका PNR और मोबाइल नंबर मांगा, ताकि शिकायत की जांच की जा सके. महिला ने भी रेलवे से पूछा कि क्या ऐसी पैकेजिंग को गर्म करने की अनुमति है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने महिला का समर्थन किया और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कुछ लोगों ने रेलवे स्टाफ को बेहतर प्रशिक्षण देने की मांग की, जबकि कई यात्रियों ने कहा कि प्रीमियम ट्रेनों में ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

 

 क्या प्लास्टिक में खाना गर्म करना सुरक्षित है?

विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर प्लास्टिक माइक्रोवेव-सेफ नहीं है तो उसे गर्म करने पर हानिकारक रसायन भोजन में मिल सकते हैं. शोध बताते हैं कि प्लास्टिक में मौजूद फ्थैलेट्स जैसे केमिकल शरीर के हार्मोन और मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकते हैं. गर्मी के संपर्क में आने पर इन रसायनों के खाने में घुलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए खाद्य पदार्थों को गर्म करते समय केवल प्रमाणित और हीट-सेफ पैकेजिंग का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है. फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है और यात्री जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

