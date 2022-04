बचपन में परी जैसी दिखती थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की महारानी, क्या आप पहचान सकते हैं?

Royal Family Queen Elizabeth II: ब्रिटेन के शाही परिवार (Royal Family) ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के 96वें जन्मदिन के मौके पर एक बच्चे के रूप में उनकी एक तस्वीर साझा की है. रॉयल फैमिली के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट द्वारा पोस्ट की गई मोनोक्रोम तस्वीर में 2 साल की राजकुमारी एलिजाबेथ (Princess Elizabeth) को 1928 में एक तस्वीर के लिए पोज देते हुए दिखाया गया है.

ट्विटर पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए 'द रॉयल फैमिली' (The Royal Family) ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो महामहिम! आज जब महारानी 96 वर्ष की हो गई हैं, हम 2 वर्ष की युवा राजकुमारी एलिजाबेथ की यह तस्वीर साझा कर रहे हैं. उस वक्त 1928 में, यह कभी उम्मीद नहीं की गई थी कि वह रानी होंगी, और इस वर्ष महामहिम अपना प्लैटिनम जुबली मना रही हैं. ब्रिटिश इतिहास में पहली बार.'

Happy Birthday Your Majesty!

Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.

Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022