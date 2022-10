Japan में रिलीज हुई RRR मूवी तो सड़क पर कुछ यूं नाचने लगे जापानी, इंडियन ने देखा Video तो दिए ऐसे रिएक्शन

Japanese YouTuber Dances: न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई गाने हैं जो इस साल चार्टबस्टर थे. इनमें 'आरआरआर' फिल्म का 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) भी शामिल है. जापान में यह फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हुई और इसके बाद से फिल्म का क्रेज जापान में भी फैल गया है. इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लोकप्रिय जापानी YouTuber मेयो को गाने के पॉपुलर मूव्स को रीक्रिएट करते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने अपने डांस स्किल से सभी का दिल जीत लिया. खास बात यह है कि जापानी जोड़ी ने यह डांस सड़क पर पब्लिक तौर पर डांस किया. सभी को यह वीडियो काफी पसंद आया, खासकर भारतीयों के लिए गर्व महसूस कराने वाला दृश्य है.

जापान में रिलीज हुई RRR मूवी

वीडियो को एक्टर व यूट्यूबर ने बीते गुरुवार को ट्विटर पर पोस्ट किया. पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'जापान में आरआरआर रिलीज के लिए @AlwaysRamCharan @tarak9999 @ssrajamouli के साथ इंटरव्यू किया और इसके बाद हम बहुत उत्साहित हो गए. आखिर में घर वापस जाते समय एक और वीडियो बनाया. धन्यवाद @ kaketaku85 हमेशा मेरी पीठ थपथपाने के लिए!' शेयर किए जाने के बाद से, वीडियो को 56,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और 4,500 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. पोस्ट को 700 से अधिक लोगों द्वारा रीट्वीट किया गया है, और उनमें से अधिकांश ने यूट्यूबर की प्रशंसा की है.

After the interview with @AlwaysRamCharan @tarak9999 @ssrajamouli, for #RRR release in Japan,

we got so excited and made another video on the way back home@RRRMovie @RRR_twinmovie

#NaatuNaatu #RRRInJapan

Thank you @kaketaku85 for always having my back! pic.twitter.com/bOzax8TNcu

— (@MayoLoveIndia) October 20, 2022