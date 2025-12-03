सिर्फ चार इंच के अंडे की कीमत 200 करोड़ रुपये कैसे? अंदर का रहस्य खुला तो हिल गई पूरी हिस्ट्री

Faberge Winter Egg: आम तौर पर अंडे की कीमत 7 से 10 रुपये होती है, लेकिन दुनिया में कुछ अंडे ऐसे भी हैं जो आपकी सोच से परे हैं. टर्की का एक अंडा करीब 2,000 रुपये में बिकता है और इन्हीं में सबसे चौंकाने वाला है फैबर्जे विंटर एग, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये बताई जाती है. यह सवाल उठता है आखिर ये अंडा इतना महंगा क्यों?

इस अंडे में ऐसा क्या है खास?

करीब चार इंच का यह विंटर एग दिखने में कांच जैसा पारदर्शी लगता है, क्योंकि इसे रॉक क्रिस्टल से बनाया गया है. इसमें करीब 4,500 हीरे जड़े हुए हैं जो इसे दुनिया के सबसे महंगे अंडों की सूची में सबसे ऊपर ले जाते हैं. अब यह एक बार फिर नीलामी के लिए जा रहा है और उम्मीद है कि यह सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा. विंटर एग के भीतर एक बेहद खूबसूरत सरप्राइज छिपा है एक छोटी-सी फूलों की टोकरी. यह टोकरी कीमती रत्नों से बनी है, जबकि क्वार्ट्ज से बने फूल बसंत के आगमन का प्रतीक हैं. यही वजह है कि इसे ‘विंटर एग’ कहा जाता है, क्योंकि यह सर्दियों से बसंत की ओर बदलते मौसम का प्रतीक है.

इसे बनवाने के पीछे कौन?

1913 में रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे ईस्टर गिफ्ट के तौर पर अपनी मां एम्प्रेस मारिया फ्योदोरॉवना के लिए बनवाया था. इसे फैबर्जे हाउस की डिजाइनर आल्मा पीहल ने तैयार किया था, जो उस समय की कुछ चुनिंदा महिला डिजाइनर्स में से एक थीं. आल्मा द्वारा बनाए गए सिर्फ दो एग आज तक सुरक्षित बचे हैं. एक अब नीलामी में जा रहा है और दूसरा ब्रिटिश शाही परिवार के पास है.

रूस की क्रांति ने इस अनमोल अंडे का क्या हाल?

जार परिवार के लिए फैबर्जे कंपनी ने लगभग 50 से ज्यादा अनोखे अंडे बनाए थे. 1917 की क्रांति में रोमानोव राजवंश का अंत हो गया और नई सरकार ने उनके महंगे खजाने बेचना शुरू कर दिए. इसी संकट में यह अनमोल एग सिर्फ 450 पाउंड में लंदन के एक डीलर को बेच दिया गया. एक ऐसी कीमत जो आज के हिसाब से बेहद कम लगती है.

विंटर एग करीब 20 साल तक गायब रहा. 1994 में यह फिर अचानक सामने आया. इसके बाद यह 5.6 मिलियन डॉलर में बिका, फिर 2002 में 9.6 मिलियन डॉलर में और 2007 में 18.5 मिलियन डॉलर में. अब जब यह दोबारा नीलामी में जा रहा है, उम्मीद है कि यह सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़कर एक बार फिर दुनिया को चौंका देगा.