Advertisement
trendingNow13070426
Hindi Newsजरा हटकेरेस्टोरेंट में सस्ता, ऐप पर महंगा; जोमैटो बिल देखकर महिला का फूटा गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी बड़ी बहस

रेस्टोरेंट में सस्ता, ऐप पर महंगा; जोमैटो बिल देखकर महिला का फूटा गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी बड़ी बहस

रेस्टोरेंट में ₹320 का खाना जोमैटो पर ₹655 दिखने पर एक महिला का पोस्ट वायरल हो गया. जोमैटो ने कीमतें रेस्टोरेंट द्वारा तय होने की बात कही, जबकि यूजर्स ने इसे सुविधा की कीमत और प्लेटफॉर्म इकॉनॉमिक्स बताया. बहस अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम तक पहुंच गई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 11, 2026, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेस्टोरेंट में सस्ता, ऐप पर महंगा; जोमैटो बिल देखकर महिला का फूटा गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी बड़ी बहस

आज के डिजिटल दौर में खाना ऑर्डर करना जितना आसान हो गया है, उतना ही महंगा भी होता जा रहा है. कभी डिलीवरी चार्ज, कभी प्लेटफॉर्म फीस, तो कभी बढ़े हुए मेन्यू प्राइस. लेकिन जब रेस्टोरेंट का असली बिल और फूड डिलीवरी ऐप का बिल आमने-सामने आए, तो गुस्सा आना लाजमी है. ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिसने अपने खाने का बिल सोशल मीडिया पर शेयर किया. रेस्टोरेंट में ₹320 का खाना, लेकिन वही ऑर्डर जोमैटो पर ₹655 का. यह फर्क देखकर महिला ही नहीं, पूरा इंटरनेट हैरान रह गया और कीमतों को लेकर बहस छिड़ गई.

 ₹320 का खाना, ऐप पर ₹655

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर नलिनी नाम की महिला ने अपने रेस्टोरेंट बिल की फोटो शेयर की. साथ ही उन्होंने जोमैटो ऐप का स्क्रीनशॉट भी डाला, जिसमें वही ऑर्डर लगभग दोगुनी कीमत पर दिख रहा था. महिला ने लिखा कि रेस्टोरेंट में बिल ₹320 का था, लेकिन जोमैटो पर यही ऑर्डर ₹655 का दिखा. छूट लगाने के बाद भी उन्हें ₹550 चुकाने पड़ते. उन्होंने इसे “पागलपन भरा फर्क” बताया और आरोप लगाया कि ग्राहकों से खुलकर ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं. पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी.

 

 

 कीमतें रेस्टोरेंट तय करते हैं

मामला बढ़ता देख जोमैटो ने महिला की पोस्ट पर जवाब दिया. कंपनी ने कहा कि ऐप पर दिखने वाली कीमतें पूरी तरह रेस्टोरेंट पार्टनर्स तय करते हैं. जोमैटो सिर्फ एक माध्यम है, जो ग्राहकों और रेस्टोरेंट को जोड़ता है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह महिला की शिकायत संबंधित रेस्टोरेंट तक पहुंचाएगी. हालांकि, इस जवाब के बाद भी बहस थमी नहीं. कई यूजर्स ने दावा किया कि प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट्स पर कीमतें बढ़ाने का दबाव डालते हैं, ताकि छूट दिखाकर भी मुनाफा कमाया जा सके.

पोस्ट वायरल होते ही कमेंट की बौछार

सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी नजर आई. कुछ यूजर्स ने महिला का समर्थन करते हुए इसे ग्राहकों के साथ नाइंसाफी बताया. वहीं कई लोगों ने कहा कि यह “कन्वीनियंस की कीमत” है. एक यूजर ने लिखा कि अगर रेस्टोरेंट कीमत चाहिए, तो खुद जाकर खाना लेना होगा. दूसरे ने कहा कि डिलीवरी पार्टनर, टेक्नोलॉजी और स्टाफ का खर्च भी कहीं से आएगा. कुछ यूजर्स ने इसे “प्लेटफॉर्म इकॉनॉमिक्स” बताया, जहां सुविधा के बदले ग्राहक ज्यादा भुगतान करता है. कुल मिलाकर, यह बहस सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम पर सवाल बन गई.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
weather alert
अभी तो और गिरेगा पारा! 8 राज्यों में हाल बेहाल, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
Asaduddin Owaisi
वोटर नहीं लीडर बनो...नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर, ओवैसी ने किसी को नहीं बख्शा
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
suvendu adhikari
वे BJP को खत्म करना चाहते हैं...काफिले पर हमले के बाद क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
DNA
क्या चीन-अमेरिका और रूस के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत पर कैसे पड़ेगी भयानक मार
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
DNA
सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो में आएगा 'खलीफा'! भारत के लिए कितना खतरा?
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
Sanjay Pandey
कौन हैं पूर्व अधिकारी संजय पांडे? फडणवीस और शिंदे को फंसाने का लगा आरोप
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
DNA
सोमनाथ से संगम-दिल्ली तक… क्या 'गजनवी' की सोच एक बार फिर लौट आई है? ऐसे हो रहा हमला
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
DNA Analysis
ऑपरेशन सिंदूर से गलवान तक, NSA अजित डोभाल ने बताया कैसे टूटता है दुश्मन का मनोबल
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
Owaisi
ओवैसी को हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन AIMIM में महिलाओं की है कितनी भागीदारी?
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश
Pocso law
'POCSO का हो रहा गलत इस्तेमाल, कानून में जोड़ा जाए रोमियो- जुलियट क्लॉज', SC का आदेश