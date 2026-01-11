रेस्टोरेंट में सस्ता, ऐप पर महंगा; जोमैटो बिल देखकर महिला का फूटा गुस्सा, इंटरनेट पर छिड़ी बड़ी बहस

आज के डिजिटल दौर में खाना ऑर्डर करना जितना आसान हो गया है, उतना ही महंगा भी होता जा रहा है. कभी डिलीवरी चार्ज, कभी प्लेटफॉर्म फीस, तो कभी बढ़े हुए मेन्यू प्राइस. लेकिन जब रेस्टोरेंट का असली बिल और फूड डिलीवरी ऐप का बिल आमने-सामने आए, तो गुस्सा आना लाजमी है. ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिसने अपने खाने का बिल सोशल मीडिया पर शेयर किया. रेस्टोरेंट में ₹320 का खाना, लेकिन वही ऑर्डर जोमैटो पर ₹655 का. यह फर्क देखकर महिला ही नहीं, पूरा इंटरनेट हैरान रह गया और कीमतों को लेकर बहस छिड़ गई.

₹320 का खाना, ऐप पर ₹655

Dear @zomato, the actual price of my order is ₹320, but on Zomato it’s ₹655. Even after applying discounts, I still have to pay ₹550. This price difference is absolutely insane. Customers are being blatantly overcharged. pic.twitter.com/KE0JTUnuFW — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) January 10, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर नलिनी नाम की महिला ने अपने रेस्टोरेंट बिल की फोटो शेयर की. साथ ही उन्होंने जोमैटो ऐप का स्क्रीनशॉट भी डाला, जिसमें वही ऑर्डर लगभग दोगुनी कीमत पर दिख रहा था. महिला ने लिखा कि रेस्टोरेंट में बिल ₹320 का था, लेकिन जोमैटो पर यही ऑर्डर ₹655 का दिखा. छूट लगाने के बाद भी उन्हें ₹550 चुकाने पड़ते. उन्होंने इसे “पागलपन भरा फर्क” बताया और आरोप लगाया कि ग्राहकों से खुलकर ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं. पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी.

Most restuarants don't have in house delivery anymore. One sent me their menu card in their Swiggy parcel, and the prices were 1:1 with Swiggy. It's a shame really. Zomato/Swiggy have entrenched themselves in the resturant business to the point that they all offer 20% to app… — LifeMathMoney ₿ | Unapologetic Truths. (@LifeMathMoney) January 10, 2026

remember @zomato is not here to do some sort of charity. they have to pay to their riders, their staffs, and other operational costs. want the item at restra price please feel free to visit restra and take your order. convenience comes with charges. — Ashish Dixit (@dixashi) January 10, 2026

कीमतें रेस्टोरेंट तय करते हैं

मामला बढ़ता देख जोमैटो ने महिला की पोस्ट पर जवाब दिया. कंपनी ने कहा कि ऐप पर दिखने वाली कीमतें पूरी तरह रेस्टोरेंट पार्टनर्स तय करते हैं. जोमैटो सिर्फ एक माध्यम है, जो ग्राहकों और रेस्टोरेंट को जोड़ता है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह महिला की शिकायत संबंधित रेस्टोरेंट तक पहुंचाएगी. हालांकि, इस जवाब के बाद भी बहस थमी नहीं. कई यूजर्स ने दावा किया कि प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट्स पर कीमतें बढ़ाने का दबाव डालते हैं, ताकि छूट दिखाकर भी मुनाफा कमाया जा सके.

पोस्ट वायरल होते ही कमेंट की बौछार

सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी नजर आई. कुछ यूजर्स ने महिला का समर्थन करते हुए इसे ग्राहकों के साथ नाइंसाफी बताया. वहीं कई लोगों ने कहा कि यह “कन्वीनियंस की कीमत” है. एक यूजर ने लिखा कि अगर रेस्टोरेंट कीमत चाहिए, तो खुद जाकर खाना लेना होगा. दूसरे ने कहा कि डिलीवरी पार्टनर, टेक्नोलॉजी और स्टाफ का खर्च भी कहीं से आएगा. कुछ यूजर्स ने इसे “प्लेटफॉर्म इकॉनॉमिक्स” बताया, जहां सुविधा के बदले ग्राहक ज्यादा भुगतान करता है. कुल मिलाकर, यह बहस सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम पर सवाल बन गई.