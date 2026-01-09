खाते ही दिमाग में बजने लगेगा गाना! CES 2026 में आई म्यूजिकल लॉलीपॉप, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

बचपन में जब हम रोते थे, तो दादा-दादी, भाई या बहन हमें चुप कराने के लिए दुकान से लॉलीपॉप या टॉफी दिला देते थे. मीठा मिलते ही रोना अपने-आप बंद हो जाता था. लेकिन अब सोचिए, आप लॉलीपॉप खा रहे हैं और अचानक आपके सिर के अंदर गाना बजने लगता है, लेकिन आसपास खड़े लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन CES 2026 में ऐसा सच में हुआ है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर साल नए प्रयोग होते हैं, लेकिन इस बार एक खास कैंडी ने सबका ध्यान खींच लिया. यह ऐसी लॉलीपॉप है, जिसे खाते समय म्यूजिक सुनाई देता है, वो भी बिना हेडफोन या स्पीकर के. जैसे ही इसकी कीमत सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

खाते ही सिर के अंदर बजता है म्यूजिक

इस अनोखी कैंडी का नाम लॉलीपॉप स्टार है. इसे चाटते या काटते ही यूजर को गाना सुनाई देने लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि पास खड़े लोग कुछ नहीं सुनते. कंपनी के मुताबिक, इसमें बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. यह तकनीक साउंड को कानों के बजाय सिर की हड्डियों के ज़रिये सीधे इनर ईयर तक पहुंचाती है. कंपनी की प्रवक्ता कैसी लॉरेंस के अनुसार, लॉलीपॉप से निकलने वाले हल्के वाइब्रेशन सिर की हड्डियों के ज़रिये म्यूजिक पहुंचाते हैं. यानी बिना किसी वायर या डिवाइस के, सिर्फ कैंडी से म्यूजिक का अनुभव.

लॉलीपॉप में छिपा मिनी कॉन्सर्ट

कंपनी का दावा है कि Lollipop Star में Ice Spice, Akon और Armani White जैसे पॉपुलर कलाकारों के गाने सुनाई देंगे. कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि “हम आपकी कैंडी को आपके मुंह में होने वाला एक कॉन्सर्ट बना रहे हैं.” हर लॉलीपॉप का अपना अलग बीट, फ्लेवर और वाइब है. यानी स्वाद के साथ-साथ म्यूजिक का भी अलग अनुभव मिलेगा. फिलहाल यह लॉलीपॉप लिमिटेड एडिशन प्री-लॉन्च में है और इच्छुक लोग इसकी वेबसाइट पर वेटलिस्ट जॉइन कर सकते हैं. म्यूजिक और मिठास का ये कॉम्बिनेशन युवाओं को खासा आकर्षित कर रहा है.

800 रुपये की एक लॉलीपॉप

Lava कंपनी द्वारा बनाई गई यह म्यूजिकल लॉलीपॉप, CES 2026 के बाद Lollipop Star की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इसकी कीमत $8.99, यानी करीब 808 रुपये प्रति लॉलीपॉप रखी गई है. जैसे ही यह कीमत सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोग इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी का मजेदार अनुभव बता रहे हैं, तो कई यूजर्स का कहना है कि इतनी कीमत में पूरी चॉकलेट की डिब्बी आ जाए. कुल मिलाकर, यह लॉलीपॉप टेक्नोलॉजी और ट्रेंड का अनोखा मेल है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.