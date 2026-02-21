ये है ग्रामीण महिलाओं का संघर्ष, मासूम को घास के साथ बांधकर ले जाने पर मजबूर हुई मां

Advertisement
Struggle of Rural Women: सोशल मीडिया पर एक प्यारा लेकिन भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जो गांव की जिंदगी को करीब से दिखाता है. एक महिला जो अपने सिर पर घास का गट्ठर लेकर जा रही है. इस दौरान उसके साथ एक मासूम बच्चा भी है. इस दौरान महिला मासूम बच्चे को घास के गट्ठर के साथ बांधने पर मजबूर दिखाई देती है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:24 PM IST
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ग्रामीण इलाकों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला खेतों से गुजर रही है. महिला के सिर पर घास का एक भारी गट्ठर रखा है. चौंकाने वाली बात ये है कि इस महिला ने मासूम बेटे को भी उसी घास के गट्ठर में बांध रखा है. ये कोई लापरवाही नहीं, बल्कि एक मां की मजबूरी को दिखाता है. ये वीडियो दिल को तो छूता ही है, लेकिन ये ग्रामीण महिलाओं के जीवन के संघर्ष के साथ-साथ ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को भी दर्शाता है. चलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं.

महिला के साथ थे दो बच्चे
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला खेतों के बीच से गुजर रही है. इस दौरान महिला के साथ 2 बच्चे नजर आते हैं. महिला के सिर पर घास का एक बड़ा और भारी गट्ठर भी रखा है. इस दौरान महिला ने छोटे बच्चे को घास के गट्ठर के साथ ही बांध रखा है और वो भी महिला के सिर पर ही सफर कर रहा है. मासूम बच्चे का घास के साथ बंधा होना प्यार के साथ-साथ मजबूरी को भी दिखाता है. ये ग्रामीण जीवन की एक वास्तविक झलक है. वीडियो चौंकाने के साथ-साथ दिल को भी छू रहा है. ये वायरल वीडियो ग्रामीण महिलाओं के संघर्ष को भी दर्शाता है. जहां माताएं अक्सर आजीविका और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाती हैं. वीडियो में महिला अपने रोजाना के काम करते दिखाई देती है. काम के साथ-साथ उसके कंधों पर बच्चों को संभालने की भी जिम्मेदारी है. 

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और खुलकर अपनी राय भी रख रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे भावुक पल बताया तो किसी ने मां की ताकत की तारीफ की. इस वीडियो ने ग्रामीण महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों को लेकर चर्चा छेड़ दी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @currenthubb नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

