/जेल में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी बिल्ली! स्मगलरों ने गले में बंधा नशीला सामान, पता चला तो अधिकारी भी रह गए हैरान

रूस की जेल सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. आमतौर पर जेलों में नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन इस बार कथित तौर पर लोगों ने एक बिल्ली को ही ड्रग्स पहुंचाने का जरिया बनाने की कोशिश की.
रूस की फेडरल पेनिटेंशियरी सर्विस (FSIN) के मुताबिक, यह घटना पेनल कॉलोनी नंबर-17 के पास हुई. जेल कर्मचारियों की नजर एक बिल्ली पर पड़ी, जो संदिग्ध तरीके से परिसर की ओर बढ़ रही थी. जांच करने पर पता चला कि उसके गले में दो छोटे कपड़े के कॉलर बंधे हुए थे.
जेल अधिकारियों ने जब बिल्ली को पकड़ा और उसके गले में लगे कॉलर की जांच की, तो वे भी हैरान रह गए. दोनों कॉलर घर में बनाए गए कपड़े के थे और इनके अंदर कथित तौर पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ छिपाए गए थे. अधिकारियों ने तुरंत कॉलर को हटा दिया और बिल्ली को सुरक्षित कर लिया. जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और उसका इस्तेमाल करने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें जेल अधिकारी बिल्ली को पकड़ते और उसके गले से कॉलर हटाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कई लोग हैरान हैं कि आखिर किसी ने जेल सुरक्षा को चकमा देने के लिए ऐसा तरीका कैसे सोचा.
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşımak için kullanılan kedi yakalandı.
Kedi serbest bırakıldı. pic.twitter.com/LO5LCCodvn
— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 21, 2026
जेल प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग हैं. अधिकारियों को यह पता लगाना है कि बिल्ली को जेल तक पहुंचने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया और क्या उसे किसी खास जगह जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या जेल के अंदर मौजूद किसी कैदी से इस पूरी योजना का संबंध था या नहीं. फिलहाल अधिकारियों ने इस मामले में किसी आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जेल में प्रतिबंधित सामान पहुंचाने की कोशिश को लेकर जांच तेजी से चल रही है.
यह पहली बार नहीं है, जब किसी जानवर को जेल में तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है. दुनिया के कई देशों में पहले भी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हो चुकी हैं, जहां बिल्लियों और अन्य जानवरों के जरिए जेल में ड्रग्स, मोबाइल सिम और दूसरी प्रतिबंधित चीजें पहुंचाने की कोशिश की गई. रूस में भी इससे पहले ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां बिल्लियों के जरिए जेलों में सामान पहुंचाने की कोशिश का दावा किया गया था.
साल 2020 में श्रीलंका की हाई सिक्योरिटी वाली वेलिकाडा जेल में एक बिल्ली पकड़ी गई थी. अधिकारियों के मुताबिक, उसके पास से हेरोइन, सिम कार्ड और एक मेमोरी चिप बरामद की गई थी. वहीं, साल 2025 में कोस्टा रिका में भी जेल अधिकारियों ने एक बिल्ली को पकड़ा था, जिसके पास कथित तौर पर मारिजुआना और क्रैक कोकीन के पैकेट थे. अधिकारियों का मानना था कि यह सामान जेल में बंद कैदियों तक पहुंचाने के लिए भेजा गया था.
जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नए कदम उठाए जाते हैं. लेकिन इस तरह के मामले यह दिखाते हैं कि तस्करी करने वाले लोग नए-नए तरीके खोजने की कोशिश करते रहते हैं. जहां एक तरफ यह घटना सुनने में मजेदार और अजीब लग सकती है, वहीं दूसरी तरफ यह जेल सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती भी है. क्योंकि अगर जानवरों का इस्तेमाल कर प्रतिबंधित सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो सुरक्षा एजेंसियों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.
फिलहाल रूस की यह 'कैट स्मगलिंग' घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग जहां इस अनोखे तरीके पर हैरानी जता रहे हैं, वहीं अधिकारी इस बात की जांच में जुटे हैं कि आखिर इस पूरी योजना के पीछे कौन था और जेल तक सामान पहुंचाने की कोशिश क्यों की गई.