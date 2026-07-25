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जेल में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी बिल्ली! स्मगलरों ने गले में बंधा नशीला सामान, पता चला तो अधिकारी भी रह गए हैरान

रूस में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जेल में बंद कैदियों तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए एक बिल्ली का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई. जेल अधिकारियों ने समय रहते बिल्ली को पकड़ लिया और उसके गले में बंधे दो कपड़े के कॉलर बरामद किए, जिनमें कथित तौर पर प्रतिबंधित पदार्थ छिपाए गए थे. इस अजीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 25, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:00 AM IST
जेल में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी बिल्ली! स्मगलरों ने गले में बंधा नशीला सामान, पता चला तो अधिकारी भी रह गए हैरान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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