भाई ये कैसा सौदा? 33,00,00,000 देकर शख्स ने खरीदी लड़की की आत्मा! अब खुद नहीं समझ पा रहा क्या करे?
Advertisement
trendingNow12926179
Hindi Newsजरा हटके

भाई ये कैसा सौदा? 33,00,00,000 देकर शख्स ने खरीदी लड़की की आत्मा! अब खुद नहीं समझ पा रहा क्या करे?

Viral News: रूस में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें दिमित्री नाम के शख्स ने मजाक में एक महिला की आत्मा 33 करोड़ रुपये में खरीद ली. करीना नाम की महिला ने ऑफर स्वीकार कर खून से समझौता किया और रकम से खिलौने व कॉन्सर्ट टिकट खरीदे. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाई ये कैसा सौदा? 33,00,00,000 देकर शख्स ने खरीदी लड़की की आत्मा! अब खुद नहीं समझ पा रहा क्या करे?

Viral News: आपने सुना होगा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी की आत्मा नहीं. मगर अब ये कहावत भी गलत साबित हो रही है, क्योंकि रूस में एक व्यक्ति ने सच में एक लड़की की आत्मा खरीद ली. इसके बदले उसने करीब 33 करोड़ रुपये दिए. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अब वह खुद नहीं समझ पा रहा कि उस आत्मा का क्या करे.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला रूस से सामने आया है और देखते ही देखते सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है. एक महिला ने अपनी “आत्मा” बेचकर 4 मिलियन डॉलर यानी करीब 33 करोड़ रुपये हासिल किए और इस पैसे से खिलौनों का कलेक्शन तथा एक कॉन्सर्ट टिकट खरीदा.

ये भी पढ़ें; रानी थी या अप्सरा... जानवर के दूध से नहाकर दिखती थी बला की खूबसूरत, राजा-महाराजा देखते ही हो जाते थे दीवाने

Add Zee News as a Preferred Source

आत्मा का सौदा 33 करोड़ में

रूस के सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म Vkontakte पर दिमित्री नाम के शख्स ने मज़ाक में पोस्ट डाला कि वह किसी की आत्मा खरीदना चाहता है. शुरुआत में लोगों ने इसे हंसी में लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद करीना नाम की महिला ने ऑफर स्वीकार कर लिया. हैरानी की बात यह रही कि दोनों ने खून से लिखकर और साइन कर एक समझौता कर लिया. दिमित्री ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह हॉरर फिल्म का किरदार बन गया हो. लोग इसे देखकर दंग रह गए.

आत्मा की रकम से खरीदी चीजें

करीना ने बताया कि उसे इस सौदे का कोई पछतावा नहीं है. उसे लोगों की राय की कोई परवाह नहीं. आत्मा बेचने के बदले मिली रकम सीधे उसके खाते में आई. इसके बाद उसने Labubu गुड़ियों का कलेक्शन खरीदा और मशहूर गायिका नादेज़्दा काडिशेवा के कॉन्सर्ट का टिकट लिया. करीना ने साफ कहा कि यह सौदा पूरी तरह से उसका अपना फैसला था. वहीं दिमित्री खुद सोच में पड़ गया है कि आखिर खरीदी हुई आत्मा का करे तो करे क्या.

ये भी पढ़ें; जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो गूगल ने कर दिखाया... मां ने सर्च से बचा ली जान, 6 साल के बच्चे की मौत के मुंह से वापसी

सोशल मीडिया पर मची सनसनी

इस घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. कई लोगों ने इसे शैतानी प्रवृत्ति बताया तो कई ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट कहा. कुछ यूजर्स ने इसे हॉरर फिल्म की कहानी जैसा बताया. वहीं कुछ ने कहा कि “आत्मा खरीदना क्या सच में संभव है?” दिमित्री ने मजाक में यह पोस्ट डाला था, लेकिन अब वह खुद उलझन में है. करीना का कहना है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते... 'सेब पर सियासत' के जवाब में क्या बोले फार
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते... 'सेब पर सियासत' के जवाब में क्या बोले फार
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
;