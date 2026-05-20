रूस के कोने में बसा है एक 'छोटा भारत'! -40 डिग्री ठंड में यहां होती है शिव आरती, इस गांव का सच उड़ा देगा होश

Russia Hindu Village: दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी अनोखी संस्कृति और रहस्यों से लोगों को हैरान कर देती हैं. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला रूस से सामने आया है. रूस के बेहद ठंडे इलाके साइबेरिया में एक ऐसा गांव है जो इन दिनों इंटरनेट पर सनसनी बना हुआ है. इस गांव में जब तापमान -40°C तक गिर जाता है, तब भी यहाँ भगवान शिव और कृष्ण के भजनों की आवाज गूंजती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोग दंग हैं कि आखिर रूस के इस बर्फीली इलाके में भारतीय संस्कृति की झलक कैसे देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं इस अनोखे गांव की पूरी कहानी.

साइबेरिया का 'ओकुनेवो' गांव

इस अनोखे गांव का नाम ओकुनेवो (Okunevo) है, जो रूस के ओम्स्क (Omsk) क्षेत्र में स्थित है. यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया के अंतर्गत आता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे रूस का हिंदू गांव या साइबेरिया का मिनी इंडिया भी कह रहे हैं. यहां की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है, लेकिन माहौल में भारत की आध्यात्मिक खुशबू घुली हुई है.

शिव और इस्कॉन मंदिर का संगम

इंटरनेट पर चल रहे दावों के मुताबिक, इस छोटे से गांव में एक कृष्ण मंदिर है जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही यहां भगवान शिव की आराधना भी की जाती है. कड़ाके की ठंड और माइनस 40 डिग्री तापमान के बावजूद यहां रहने वाले लोग और सैलानी सुबह-शाम इकट्ठा होकर 'हरे कृष्णा' महामंत्र का जाप करते हैं. यहां योग के सत्र भी चलते हैं और लोग वैदिक दर्शन पर चर्चा करते हैं.

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सोशल मीडिया पर क्यों मचा है गदर

इस गांव की चर्चा तब और तेज हो गई जब भारतीय ट्रैवलर @indigotrekker23 ने अपने इंस्टाग्राम पर यहां के कुछ वीडियो शेयर किए. इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चारों तरफ भयानक बर्फबारी हो रही है, लेकिन लोग बिना किसी परवाह के भक्ति में लीन हैं. बर्फीले रास्तों पर भजन गाते लोगों को देखकर भारतीय यूजर्स काफी गर्व महसूस कर रहे हैं.

क्या वाकई यह कोई प्राचीन हिंदू सभ्यता है

इंटरनेट पर कई बार खबरों को काफी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह रूस की कोई प्राचीन हिंदू सभ्यता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओकुनेवो गांव में हिंदू और वैदिक संस्कृति का प्रभाव बहुत पुराना नहीं है. पिछले कुछ दशकों में ही यहां भारतीय अध्यात्म का प्रसार हुआ है. यहां केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि अलग-अलग आध्यात्मिक विचारधाराओं को मानने वाले लोग शांति से एक साथ रहते हैं.

पर्यटकों के लिए नया आकर्षण

ओकुनेवो कोई बहुत बड़ा या आधुनिक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. यह एक बेहद शांत और सामान्य साइबेरियाई ग्रामीण इलाका है, जहां सुख-सुविधाएं बहुत सीमित हैं. लेकिन जो लोग शांति और अध्यात्म की तलाश में रहते हैं, उनके लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. यह देखना वाकई जादुई अनुभव है कि कैसे हजारों मील दूर भारत की संस्कृति साइबेरिया के सबसे ठंडे कोने तक पहुंच गई है.

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