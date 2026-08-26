/एक ही कॉलोनी में बस गया पूरा शहर! रूस के इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं 5500 से ज्यादा परिवार; छत से दिखता है फिल्म जैसा नजारा

रूस का सेंट पीटर्सबर्ग अपनी पुरानी इमारतों, खूबसूरत वास्तुकला और यूरोपीय अंदाज के लिए जाना जाता है. लेकिन इन दिनों शहर का एक बेहद बड़ा रिहायशी कॉम्प्लेक्स सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसकी वजह कोई ऐतिहासिक इमारत या मशहूर पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यहां बनी विशाल रिहायशी कॉलोनी है.
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में इस कॉम्प्लेक्स को ऊपर से दिखाया गया है. कैमरा जैसे-जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है, इमारतों का फैलाव देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर यह कॉलोनी कितनी बड़ी है. दूर तक दिखाई देती बिल्डिंगें, उनके बीच बनी सड़कें और चलती गाड़ियां पूरे इलाके को किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा बना देती हैं.
वीडियो के साथ दावा किया गया है कि इस विशाल रिहायशी कॉम्प्लेक्स में करीब 5,545 परिवार रहते हैं. अगर एक परिवार में औसतन कुछ लोग भी मानें, तो यहां रहने वाली कुल आबादी कई हजार तक पहुंच जाती है. यही बात इस जगह को सामान्य अपार्टमेंट बिल्डिंग से अलग बनाती है. इतने बड़े पैमाने पर लोगों के रहने के लिए सिर्फ फ्लैट बनाना ही काफी नहीं होता. उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें, आने-जाने के रास्ते, पार्क और दूसरी सुविधाओं की भी जरूरत होती है.
वायरल वीडियो की सबसे खास बात इसका ऊपर से लिया गया व्यू है. ऊंचाई से देखने पर पूरी कॉलोनी एक बड़ी भूलभुलैया जैसी नजर आती है. एक के पीछे एक बनी ऊंची इमारतें और उनके बीच जाती सड़कें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कंप्यूटर गेम या भविष्य की दुनिया का शहर हो. नीचे खड़ी गाड़ियां और सड़क पर चलते लोग भी काफी छोटे दिखाई देते हैं. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले कई यूजर्स ने इसे सामान्य रिहायशी इलाके से ज्यादा किसी मेगा सिटी जैसा बताया.
इतने बड़े रिहायशी परिसर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिसर के आसपास ही कई सुविधाएं मौजूद रहती हैं. ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स में दुकानें, पार्क और रोजमर्रा के काम की दूसरी सुविधाएं होने से लोगों को हर छोटी चीज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता. बड़ी आबादी एक ही जगह रहने की वजह से यहां का माहौल भी किसी छोटे शहर जैसा महसूस हो सकता है. इसका मतलब है कि सुबह घर से निकलकर बच्चे स्कूल जाएं, लोग काम पर जाएं, कोई खरीदारी करे और शाम को पार्क में समय बिताए. ये सारी गतिविधियां एक ही बड़े रिहायशी इलाके के अंदर होती हैं.
रूस के कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोगों को सीमित जमीन पर घर उपलब्ध कराने के लिए विशाल रिहायशी ब्लॉक बनाए गए हैं. सोवियत दौर से ही बड़े पैमाने पर अपार्टमेंट निर्माण की परंपरा रही है. शहरों में आबादी बढ़ने के साथ ऊंची और बड़ी रिहायशी इमारतों का चलन भी बढ़ा. एक ही इलाके में हजारों लोगों के लिए घर तैयार करने का फायदा यह है कि जमीन का इस्तेमाल ज्यादा लोगों के लिए किया जा सकता है. हालांकि, इतनी बड़ी आबादी को एक जगह बसाने के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं. ट्रैफिक, पार्किंग, पब्लिक परिवहन, पानी, बिजली और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम भी उसी हिसाब से करना पड़ता है.
इस विशाल कॉम्प्लेक्स का वीडियो इंस्टाग्राम पर 'lyida_kot' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ इसे 'सबसे बड़ी रिहायशी बिल्डिंग' बताया गया है. वीडियो सामने आने के बाद इसे बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी को इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर हैरानी हो रही है, तो कोई इसे भविष्य के शहर जैसा बता रहा है. कुछ यूजर्स के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही रिहायशी परिसर में हजारों परिवार रह सकते हैं.
हालांकि, सोशल मीडिया पोस्ट में इसे दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी बिल्डिंग या कॉलोनी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे दावों को आबादी, फ्लैटों की संख्या, बिल्डिंग के क्षेत्रफल और पूरे परिसर की परिभाषा के आधार पर अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है. इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहना फिलहाल सोशल मीडिया का दावा ही माना जाना चाहिए. फिर भी वीडियो में दिख रहा नजारा अपने आप में बेहद दिलचस्प है. हजारों परिवारों के लिए तैयार किया गया इतना बड़ा रिहायशी इलाका यह दिखाता है कि शहरों में बढ़ती आबादी को बसाने के लिए किस तरह के विशाल निर्माण किए जा रहे हैं.
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