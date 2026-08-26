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एक ही कॉलोनी में बस गया पूरा शहर! रूस के इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं 5500 से ज्यादा परिवार; छत से दिखता है फिल्म जैसा नजारा

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की एक बड़ी रिहायशी बिल्डिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस बड़े कॉम्प्लेक्स में करीब 5,545 परिवार रहते हैं. ऊंचाई से देखने पर चारों तरफ फैली इमारतें, सड़कें और गाड़ियां किसी फिल्म के सेट जैसी नजर आती हैं. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग इसे देखकर हैरान हैं और इसे एक छोटे शहर जैसा बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 26, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:30 AM IST
एक ही कॉलोनी में बस गया पूरा शहर! रूस के इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं 5500 से ज्यादा परिवार; छत से दिखता है फिल्म जैसा नजारा
Image Credit: इस एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं 5545 परिवार! Image credit: instagram/@lyida_kot

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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