Russia Ukraine War: बेटी से बिछड़ते वक्त फूट-फूटकर रोया पिता, वीडियो देख पसीज जाएगा दिल

Russia Ukraine War: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) द्वारा यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा के बाद से रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं. रूसी सेना यूक्रेन के शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है. रूस ने यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का भी दावा किया है. 24 फरवरी गुरुवार सुबह पहले हमले के बाद से कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुके हैं. इन्हीं में से एक और इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद आप भी इमोशनल हो जाएंगे.

हम सभी जानते हैं कि युद्ध एक विनाशकारी प्रक्रिया है. जहां सिर्फ लोगों की जान जा सकती है. इससे किसी का भला नहीं होता. अपनी और परिवार के सदस्यों की जान बचाना मुश्किल कामों में से एक है. रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक पिता बस में अपनी बेटी को गुडबाय कह रहा है. इस दौरान बाप-बेटी की आंखों में आंसू आ गया. इस वीडियो को ट्विटर पर @lil_whind नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे तीन लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

A Ukrainian father says goodbye to his family, while he stays behind to fight the Russians #Ukraine #StopWar pic.twitter.com/g3DuFKM5Op

— Lil (@lil_whind) February 24, 2022