Russia Ukraine War: बम धमाकों से दहल उठा घर, फिर जो महिला ने किया उसे देख सिहर उठेंगे आप

Russia Ukraine War: यूक्रेन (Ukraine) इस समय तनावपूर्ण स्थिति से जूझ रहा है क्योंकि रूसी सैनिकों द्वारा शहरों पर हमला किया जा रहा है और बमबारी की जा रही है. पिछले हफ्ते गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों में सैन्य हमले के लिए आदेश दिए थे. दोनों देशों के बीच चल रहे संकट के बीच, कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जो यूक्रेन के लोगों की मुश्किलों को दर्शाता है. एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक यूक्रेनी महिला (Ukrainian Woman) को अपने क्षतिग्रस्त घर से मलबा साफ करते हुए देश का राष्ट्रगान गाते हुए देखा जा सकता है.

रूस और यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष जारी है, और हजारों लोग घर छोड़कर कहीं और शरण लेने के लिए जा चुके हैं. हालांकि, कुछ लोग अभी भी इस संघर्ष में फंसे हुए हैं और वे बंकरों, मेट्रो स्टेशनों और अन्य कई सुरक्षित स्थान पर शरण ले रहे हैं. शॉर्ट वीडियो में, ओक्साना गुलेंको नाम की महिला को अपने बमबारी वाले घर से कांच के टुकड़े साफ करते हुए राष्ट्रगान गाते हुए देखा जा सकता है. एक मिसाइल हमले ने देश की राजधानी कीव में उनकी आवासीय इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया. ओक्साना को 'लॉन्ग लिव यूक्रेन' कहते व आंसू बहाते हुए देख सकते हैं. उसके हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए.

A woman in Kiev sings Ukraine's national anthem from her bombed apartment as she cleans the leftover shards of glass. pic.twitter.com/HMWCB43nfg

— NEWS ONE (@NEWSONE46467498) February 26, 2022