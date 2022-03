भारत के इस ड्राइवर ने अपने ऑटो में किया कुछ ऐसा, यूक्रेन तक पहुंच गया मुद्दा

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है. आज रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 10वां दिन है. हालांकि आज रूस ने यूक्रेन में कुछ वक्त के लिए सीजफायर किया है. रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि लोगों को निकलाने के लिए हमला रोका गया है. पिछले 10 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार बम बरसा रही है तथा शहरों को खंडहर बनाने में लगी है.

रूस के लगातार हमले के बाद भी इंटरनेशनल संस्था NATO एक्‍शन में नहीं आया है और जब यूक्रेन ने NATO से सैन्‍य मदद मांगी तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए. इस पर भारत के एक ऑटो वाले ने NATO के मजे लिए हैं. इसका वीडियो जाने-माने उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए हैं.

हर्ष गोयनका द्वारा शेयर किए गए ट्वीट को देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर में लिखा है, 'जरूरत पड़ने पर NATO नहीं ऑटो ही काम आता है.' ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई. तस्वीर पर लोगों ने अपनी-अपनी तरह से रिएक्शन दिए हैं. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फोटो पर सैकड़ों रिट्वीट और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं.

