लाइव रिपोर्टिंग के वक्त हुआ होश उड़ाने वाला हादसा, रिपोर्टर के पीछे गिरी मिसाइल और फिर

Russia Ukraine War Latest Update: जैसे ही रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) ने 8वें दिन में प्रवेश किया, रूस ने बड़े पैमाने पर बमबारी की शुरु कर दी. इतना ही नहीं, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के कुछ शहरों पर कब्जा भी कर लिया. यूक्रेन की राजधानी कीव में जब एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद रिपोर्टर बेहद घबरा गया और फिर वह ऑफ एयर चला गया. विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसमान में कुछ देर के लिए रोशनी दिखाई दी.

सीबीएस न्यूज (CBS News) के चार्ली डी अगाटा (Charlie D’Agata) न्यूजरूम में थे, जब उनके पीछे आसमान में बिजली की तरह चमक दिखाई दी और विस्फोटों की आवाज सुनी गई. रिपोर्टर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'वह क्या बकवास था?'. लाइव टेलिकास्ट के दौरान कीव में कई बड़े विस्फोट हुए. सीबीएस की लाइव रिपोर्ट के दौरान अंधेरा आकाश विस्फोटों से जगमगा उठा. चार्ली डी'अगाटा ने रिपोर्टिंग के वक्त जब बैकग्राउंट में धमाका हुआ तो उसी वक्त रिपोर्ट को खत्म कर दी.

WATCH: 2 large explosions light up the Kyiv skyline as reporter goes off the air pic.twitter.com/MXlYuD8i6J

— BNO News (@BNONews) March 3, 2022