रशियन ब्यूटी-अरबपति बौने की क्या है LOVE STORY? जिसकी फोटो शेयर कर हर्ष गोयनका बोले- प्रॉपर्टी के लिए...

Russian Beauty Billionaire Dwarf Love Story: प्यार की कहानियां अक्सर हमें चौंका देती हैं, लेकिन जब किसी खूबसूरत महिला का दिल एक बौने अरबपति पर आ जाए तो यह चर्चा का बड़ा मुद्दा बन जाता है. ऐसी ही कहानी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. रूस की हसीना इसाबेल (Isabel) और अरबों की संपत्ति के मालिक जाहिद अली खान (Zahid Ali Khan) की लव स्टोरी ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. हालांकि, ये लव स्टोरी साल 2019 यानी 7 साल पुरानी है लेकिन उद्योगपति हर्ष गोयनका द्वारा दोबारा शेयर किए जाने पर फिर से वायरल हो रही है.

बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने क्या कहा?

बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें इसाबेल और जाहिद अली खान नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर पुरानी है लेकिन अभी भी शेयर करते ही वायरल हो गई. इस तस्वीर के साथ हर्ष गोयनका ने कैप्शन में लिखा, "रूसी इसाबेल ने जाहिद अली से उनकी 740 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए शादी की. प्यार > भाग्य." साथ में एक स्माइली भी दी. पोस्ट तुरंत ही वायरल हो गया और ढेर सारी प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत से पुरुष सिर्फ दिखावे के लिए लड़कियों से शादी करते हैं. तो यह ठीक है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है." एक अन्य ने लिखा, "जब भाग्य बड़ा होता है तो प्रेम भी बड़ा होता है."

Russian Isabel marries Zahid Ali for love not his $740M wealth.

Love > Fortune pic.twitter.com/PzxPG5nMah — Harsh Goenka (@hvgoenka) September 15, 2025

क्या है इस लव स्टोरी की शुरुआत?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसाबेल का दावा है कि उसने पहली ही नजर में जाहिद अली खान से मोहब्बत कर ली थी. वह कहती हैं कि जाहिद का व्यक्तित्व और आत्मविश्वास इतना दमदार था कि उन्होंने उसी वक्त जीवनभर उनके साथ रहने का फैसला कर लिया. दिलचस्प बात यह है कि इसाबेल को जाहिद की कम हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ा. वह मानती हैं कि उनके रिश्ते की असली ताकत आपसी समझ और सच्चा प्यार है.

सोशल मीडिया पर क्यों उठ रहे सवाल?

लोग इस कहानी को पचा नहीं पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी खूबसूरत लड़की किसी छोटे कद के इंसान पर पहली नजर में फिदा हो सकती है. नेटिजन्स का मानना है कि इस मोहब्बत के पीछे जाहिद की 740 मिलियन डॉलर (करीब 54 अरब रुपये) की दौलत है. इसी वजह से लोग इसाबेल को सुगर बेबी और गोल्ड डिगर कह रहे हैं.

अरबों की संपत्ति के मालिक हैं जाहिद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाहिद को उनके माता-पिता से अरबों की प्रॉपर्टी विरासत में मिली है. उनकी नेट वर्थ सुनकर हर कोई हैरान है. जाहिद की दौलत ने ही लोगों को शक में डाल दिया है कि इसाबेल का प्यार सच्चा है या सिर्फ पैसे का खेल. लोगों की नजरों में इसाबेल का यह रिश्ता पैसे के लिए है, लेकिन इसाबेल बार-बार कहती हैं कि उनके लिए जाहिद का प्यार और केयर सबसे ज्यादा मायने रखता है. इंटरनेट पर भले ही इस रिश्ते को शक की नजर से देखा जा रहा हो, लेकिन इसाबेल और जाहिद की जोड़ी चर्चा में जरूर है.

आखिर सच क्या है?

यह रिश्ता 7 साल पुराना है और अब फिर से वायरल हो रहा है. सच्चाई क्या है, यह सिर्फ इसाबेल और जाहिद जानते हैं. फिलहाल, उनकी जोड़ी अभी भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद का कारण बनी हुई है.