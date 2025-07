अरे बहन, ये क्या कर बैठी? जंगली जानवर संग कर दी ऐसी हरकत, दुनियाभर में हो रही बदनामी

Boxer Offers Orangutan Vape Video: रूसी बॉक्सर अनास्तासिया लुचकीना एक विवाद के केंद्र में हैं, जिसमें उन्होंने एक दुर्लभ प्रजाति के ओरंगुटान "डाना" को वेप (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट) पिलाया. यह घटना क्रीमिया के एक सफारी पार्क में हुई, जहां 24 वर्षीय लुचकीना ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में वह पहले खुद वेप का कश लेती हैं, फिर एक तार वाली बाड़ के जरिए पिंजरे में बंद ओरंगुटान को वेप देती हैं. डाना वेप का धुआं अंदर लेती है, फिर पीछे हटकर एक बड़ा सा धुएं का गुबार छोड़ती है. वीडियो में लुचकीना बार-बार डाना को वेप ऑफर करती दिखती हैं, जिससे लोगों में काफी गुस्सा फैल गया.

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, वेप में निकोटिन होने के कारण डाना का व्यवहार असामान्य हो गया है. वह खाना नहीं खा रही, सुस्त पड़ी रहती है और किसी से बातचीत नहीं कर रही. सफारी पार्क के वेटरनरी डॉक्टर वासिली पिस्कोवॉय ने चिंता जताते हुए कहा कि डाना ने शायद वेप का प्लास्टिक कैप निगल लिया हो, जिससे आंतों में रुकावट या उल्टी हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सर्जरी करनी पड़ सकती है. डाना एक बच्चे की तरह है, जो हर चीज को मुंह में डालने की कोशिश करती है और यह उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

Russian boxer Anastasia Luchkina lets an endangered orangutan take a hit from her vape pen.

The 24-year-old boxer is under fire after having the orangutan use her e-cigarette in Crimea.

