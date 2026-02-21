रशियन 'पुजारी' ने किया नरसिंह यज्ञ! ऐसे किया मंत्रों का उच्चारण, VIDEO हो गया वायरल

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेरशियन पुजारी ने किया नरसिंह यज्ञ! ऐसे किया मंत्रों का उच्चारण, VIDEO हो गया वायरल

Russian Brahmin Viral Video: यूं तो आपने साधु-संतों को बहुत बार पूजा-पाठ करते या यज्ञ करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रशियन शख्स को यज्ञ करते देखा है? इन दिनों एक विदेशी शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि रशियन ब्राह्मण के द्वारा नरसिम्हा यज्ञ किया जा रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:20 PM IST
Narasimha Yagna Video: भारतीय और सनातन संस्कृति की यही खूबसूरती है कि वो हर जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों को अपने में समा लेती है. जो एक बार सनातन संस्कृति की ओर आता है वो यहीं का हो जाता है. इन दिनों जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है वो इस बात का जीता जागता सबूत है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ​रशियन शख्स यज्ञ कर रहा है. दावा किया जाता है कि ये 'नरसिंह यज्ञ' किया जा रहा है. ये व्यक्ति एकदम पंडित जी या किसी संत की तरह यज्ञ कर रहा है. इस दौरान वो मंत्रों का उच्चारण भी करता नजर आता है. वो संस्कृत के श्लोक को बड़ी ही आसानी से पढ़ता नजर आता है. मंत्रों के उच्चारण को सुनने के बाद ये लगता ही नहीं है कि ये किसी विदेशी की आवाज है. आप इसे प्राचीन संस्कृत भाषा का भी कमाल कह सकते हैं.

कैसे दी यज्ञ में आहुति?
वीडियो में दिखता है कि बिल्कुल पंडित जी की तरह ही इस शख्स ने भी यज्ञ कुंड के पास पूजा सामग्री रखी है. जैसे लकड़ी, घी और जल का पात्र. यज्ञ करते इस शख्स का लुक सामान्य भारतीय पंडित जी से थोड़ा अलग नजर आता है. इस शख्स के पूरे शरीर पर टैटू बने हैं. हालांकि शख्स के माथे पर चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला नजर आती है. वो यज्ञ कुंड के सामने एक आसन बिछाकर बैठा है. एक धार्मिक पुस्तक है जिसमें से देखकर वो मंत्रों को पढ़ रहा है. इस दौरान वो बड़ी चम्मच से यज्ञ में 'स्वाहा' उच्चारण के साथ आहुति देता भी नजर आता है.

यह भी पढ़ें: मैडम की शादी में गया स्टूडेंट, स्टेज पर ही पूछने लगा डाउट, दुल्हन बनी टीचर ने दिया ये जवाब
 

किसने पोस्ट​ किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mantra_saadhana नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.9 लाख से ज्यादा व्यूज और 55 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोगों को रशियन व्यक्ति का ये अंदाज काफी पसंद आया. जिस तरह ये शख्स मंत्रों का उच्चारण कर रहा है वो लोगों के दिलों को छू रहा है. यूजर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि एक यूजर ने मजे लेते हुए पूछ लिया कि भाई आपका गोत्र क्या है?

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Narasimha YagnaRussian Brahmintrending

