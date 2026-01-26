इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो भाई? भारत की सड़कों पर रूसी मेहमानों का हुआ बुरा हाल; बेटी ने हंसकर कहा- वेलकम टू इंडिया!

Advertisement
Honking Culture Viral: रूस से आए एक कपल का भारत की लगातार हॉर्न बजाने वाली ड्राइविंग संस्कृति पर हैरान करने वाला रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने सड़क व्यवहार और सिविक सेंस पर बहस छेड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:31 AM IST
Russian Couple Reaction Video: इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक वीडियो में रूस से आए एक कपल भारत में अपनी पहली कार राइड का अनुभव कर रहे हैं. यह वीडियो उनकी बेटी मरीना खरबानी ने शेयर किया था, जो भारत में अपने माता-पिता के साथ घूम रही थीं. कार की पिछली सीट पर बैठे उनके पिता लगातार बजते हॉर्न से पूरी तरह उलझन में नजर आते हैं और रूसी भाषा में ड्राइवर से पूछते हैं कि वह इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है. उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि उन्हें यह माहौल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है.

मां ने आवाज सुनकर क्या रिएक्शन दिया?

वीडियो में मरीना की मां भी हैरान दिखाई देती हैं. वह बार-बार पूछती हैं कि क्या ड्राइवर उनसे चिढ़ गया है या उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, जिसकी वजह से वह इतना हॉर्न बजा रहा है. उनके लिए यह शोर किसी चेतावनी या गुस्से का संकेत लगता है, जैसा कि कई पश्चिमी देशों में होता है. इस पर मरीना आगे की सीट से हंसते हुए कहती हैं कि भारत में हॉर्न बजाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती और यह यहां का आम तरीका है.

भारत में हॉर्न एक भाषा की तरह इस्तेमाल

इस वीडियो ने एक दिलचस्प सच्चाई को उजागर किया कि भारत में हॉर्न को सिर्फ खतरे का संकेत नहीं बल्कि सड़क पर अपनी मौजूदगी बताने का तरीका माना जाता है. कई देशों में हॉर्न आपात स्थिति या गुस्से में बजाया जाता है, लेकिन भारत में यह ओवरटेक करने, मोड़ पर आने या सामने वाले को सतर्क करने का सामान्य जरिया बन चुका है. यही बात इस रूसी कपल के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य बन गई.

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर करने शुरू कर दिए. कई लोगों ने कहा कि भारत की व्यस्त सड़कों पर अगर अचानक सन्नाटा हो जाए तो वह ज्यादा अजीब लगेगा. कुछ यूजर्स को यह रिएक्शन बेहद मजेदार लगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार भारत आते हैं. वहीं कई लोगों ने इसे सड़क व्यवहार और ट्रैफिक अनुशासन से भी जोड़कर देखा.

एक यूजर ने लिखा कि भारत में सड़कें भीड़भाड़ वाली होती हैं, दृश्यता कम होती है और ट्रैफिक अनिश्चित रहता है, इसलिए हॉर्न अपनी मौजूदगी बताने का अहम तरीका बन गया है. दूसरे यूजर ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में तो हादसों से बचने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी होता है. इन टिप्पणियों से साफ हुआ कि कई भारतीय इसे अव्यवस्था नहीं बल्कि सुरक्षा का उपाय मानते हैं. एक यूजर ने लिखा कि लोग भले ही मजाक कर रहे हों, लेकिन यह दुखद है कि हमारे यहां सिविक सेंस की कमी दिखती है.

