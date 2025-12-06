Advertisement
रूसी युवक का रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टंट; मौत से मिली इंचभर दूरी, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Russian Daredevil Video Viral: रूसी स्टंटमैन एवगेनी चेबोतारेव तेज रफ्तार कार के ऊपर बैकफ्लिप करते समय बुरी तरह घायल हो गए. चेहरे के बल गिरने का वीडियो वायरल है. लोग हैरान होकर उन्हें ऐसी खतरनाक हरकतें न करने की सलाह दे रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:49 PM IST
Viral video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ ऐसा वायरल होता है, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं. इसी कड़ी में रूसी डेयरडेविल एवगेनी चेबोतारेव एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. खतरनाक स्टंट्स के लिए मशहूर यह स्टंटमैन हाल ही में ऐसा कारनामा करता दिखा, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी. एवगेनी ने तेज रफ्तार कार के ऊपर से बैकफ्लिप मारने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान हुआ हादसा हर किसी की रूह कंपा देने के लिए काफी था. वह सीधे चेहरे के बल सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. वीडियो देखकर लोग दंग रह गए.

खतरनाक स्टंट की कोशिश और दर्दनाक नतीजा

रूसी स्टंटमैन एवगेनी चेबोतारेव 2023 में दो इमारतों के बीच कार कूदाने वाले स्टंट से चर्चा में आए थे. इस बार उन्होंने 10 टायरों के ऊंचे ढेर पर खड़े होकर एक तेज रफ्तार कार के ऊपर से बैकफ्लिप मारने की कोशिश की. प्लान के अनुसार, कार के टकराने से ठीक पहले उन्हें फ्लिप मारकर सड़क पर सुरक्षित लैंड करना था. लेकिन लैंडिंग के वक्त उनकी जजमेंट गलती साबित हुई और वह कार के ऊपर से फिसलते हुए सीधे चेहरे के बल जमीन पर आ गिरे. वीडियो देखकर लोगों की सांसें थम गईं.

 डरावनी चोट और लोगों की दहशत

चेहरे पर गंभीर चोट लगने के बाद एवगेनी सड़क पर बैठकर दर्द से कराहते नजर आए. वायरल वीडियो के आखिरी हिस्से में उनका दर्द साफ दिखता है. यह दृश्य इतना खतरनाक था कि देखने वाले भी सहम गए. कई यूजर्स ने कमेंट कर करते हुए लिख, “बंदा सच में मौत को छूकर लौटा है.” लोग हैरान थे कि अगर थोड़ी-सी भी और चूक होती, तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से फैल रही है और लाखों लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों की फटकार और सीख की अपील

यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने एवगेनी को नसीहतों से भर दिया. कई यूजर्स ने लिखा, “भाई इस बार जजमेंट गलत हो गया, जिंदगी से मत खेलो.” कुछ ने उनकी जल्द ठीक होने की दुआ की, तो कई ने कहा कि ऐसे स्टंट सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए करना बेवकूफी है. एवगेनी 2018 से @chebotarev_evgeny नाम से सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंटरनेट की दौड़ में जान जोखिम में डालना सही है? यह हादसा एक बड़ी चेतावनी साबित हुआ है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

