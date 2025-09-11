रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...
Advertisement
trendingNow12917157
Hindi Newsजरा हटके

रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...

Russian Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी लोग हंसते हैं, कभी हैरान हो जाते हैं और कई बार तो किसी वीडियो से दुनिया भर में चर्चा छिड़ जाती है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बॉलीवुड के चाहने वालों को चौंका दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...

Russian Beautiful Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी लोग हंसते हैं, कभी हैरान हो जाते हैं और कई बार तो किसी वीडियो से दुनिया भर में चर्चा छिड़ जाती है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बॉलीवुड के चाहने वालों को चौंका दिया है. इसमें एक रूसी यानी रशियन लड़की शवॉन टोहील (Shavaun Tohill) बॉलीवुड सॉन्ग "फूलों के रस में नहा के..." पर जबरदस्त डांस करती दिख रही है.

इस वीडियो में खास क्या है?

वीडियो में शवॉन ब्लैक ब्लाउज और वाइन कलर की साड़ी पहनकर ऐसे डांस मूव्स करती दिखीं कि लोग देखते ही रह गए. गाने की लाइन "फूलों के रस में नहा के" पर उनका स्टाइल इतना जबरदस्त लगा कि फैंस ने कहा, “इनका डांस बॉलीवुड हीरोइनों से भी बेहतर है.” कुछ ने तो मजाक में लिखा कि शवॉन ने करीना और कैटरीना तक को पीछे छोड़ दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...

शवॉन की असली पहचान क्या है?

शवॉन टोहील रूस की रहने वाली एक इन्फ्लुएंसर हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे कई सालों से मुंबई में रह रही हैं. यही वजह है कि वे हिंदी गानों और भारतीय डांस स्टाइल से बहुत जुड़ चुकी हैं. शवॉन कई बार साड़ी के साथ-साथ लहंगे में भी डांस वीडियो बना चुकी हैं. उनकी खासियत यह है कि चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल इंडियन लुक, हर स्टाइल में उनकी पर्सनैलिटी अलग ही चमकती है. यही वजह है कि उनके डांस वीडियो बार-बार वायरल हो जाते हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: 2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY

क्या शवॉन टीवी पर भी नजर आई हैं?

शवॉन को कई बार द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में देखा जा चुका है. वहां भी उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को इंप्रेस किया. उनका फैनबेस सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही नहीं, बल्कि हर जगह लगातार बढ़ रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी स्माइल, लुक्स और एनर्जी से भरे डांस मूव्स लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं. यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, “यह विदेशी हसीना बॉलीवुड को नया चैलेंज दे रही है.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Russian girl

Trending news

Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
;