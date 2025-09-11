रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...

Russian Beautiful Girl Dance Video: सोशल मीडिया पर रोजाना कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कभी लोग हंसते हैं, कभी हैरान हो जाते हैं और कई बार तो किसी वीडियो से दुनिया भर में चर्चा छिड़ जाती है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बॉलीवुड के चाहने वालों को चौंका दिया है. इसमें एक रूसी यानी रशियन लड़की शवॉन टोहील (Shavaun Tohill) बॉलीवुड सॉन्ग "फूलों के रस में नहा के..." पर जबरदस्त डांस करती दिख रही है.

इस वीडियो में खास क्या है?

वीडियो में शवॉन ब्लैक ब्लाउज और वाइन कलर की साड़ी पहनकर ऐसे डांस मूव्स करती दिखीं कि लोग देखते ही रह गए. गाने की लाइन "फूलों के रस में नहा के" पर उनका स्टाइल इतना जबरदस्त लगा कि फैंस ने कहा, “इनका डांस बॉलीवुड हीरोइनों से भी बेहतर है.” कुछ ने तो मजाक में लिखा कि शवॉन ने करीना और कैटरीना तक को पीछे छोड़ दिया है.

शवॉन की असली पहचान क्या है?

शवॉन टोहील रूस की रहने वाली एक इन्फ्लुएंसर हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे कई सालों से मुंबई में रह रही हैं. यही वजह है कि वे हिंदी गानों और भारतीय डांस स्टाइल से बहुत जुड़ चुकी हैं. शवॉन कई बार साड़ी के साथ-साथ लहंगे में भी डांस वीडियो बना चुकी हैं. उनकी खासियत यह है कि चाहे वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल इंडियन लुक, हर स्टाइल में उनकी पर्सनैलिटी अलग ही चमकती है. यही वजह है कि उनके डांस वीडियो बार-बार वायरल हो जाते हैं.

क्या शवॉन टीवी पर भी नजर आई हैं?

शवॉन को कई बार द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में देखा जा चुका है. वहां भी उनकी मौजूदगी ने दर्शकों को इंप्रेस किया. उनका फैनबेस सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही नहीं, बल्कि हर जगह लगातार बढ़ रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी स्माइल, लुक्स और एनर्जी से भरे डांस मूव्स लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं. यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, “यह विदेशी हसीना बॉलीवुड को नया चैलेंज दे रही है.”