रशियन लड़कियों के सामने हुई पाकिस्तानी लड़के की बेइज्जती! पूछा- PAK लड़के पसंद हैं? मिला ऐसा जवाब; उतर गया चेहरा

पाकिस्तानी व्लॉगर तीन रशियन लड़कियों से सिर्फ एक मजेदार सवाल पूछता है, लेकिन जैसे ही लड़कियां जवाब देती हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है. उनकी प्रतिक्रिया देखकर व्लॉगर खुद की मुस्कान रोक नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में हल्की-सी निराशा साफ दिखती है. 

Dec 01, 2025, 07:58 AM IST
Russian Girls Shock Pakistani Vlogger: सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो अचानक सामने आ जाता है, जो देखते ही दर्शक सोच में पड़ जाते हैं- “अरे ये तो कभी नहीं सोचा था!” कुछ ऐसा ही एक नया वायरल क्लिप इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी व्लॉगर तीन रशियन लड़कियों से सिर्फ एक मजेदार सवाल पूछता है, लेकिन जैसे ही लड़कियां जवाब देती हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है. उनकी प्रतिक्रिया देखकर व्लॉगर खुद की मुस्कान रोक नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में हल्की-सी निराशा साफ दिखती है. इस एक लाइन के जवाब ने इंटरनेट पर नया तूफ़ान खड़ा कर दिया है.

 

 

वायरल वीडियो की शुरुआत: सड़क पर हुई हल्की-फुल्की बातचीत
वीडियो की शुरुआत एक हल्की बातचीत से होती है. व्लॉगर मुस्कुराते हुए उन तीन रशियन युवतियों से पूछता है कि अगर उन्हें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में से किसी देश के लड़के से शादी करनी पड़े, तो वे किस देश को चुनेंगी. सवाल आम था, लेकिन जवाब बिल्कुल भी आम नहीं निकला. पहले वह सवाल हिंदी में करता है, फिर रूसी भाषा में दुबारा समझाता है ताकि लड़कियों को कोई कन्फ्यूजन न रहे. सड़क के बीचों-बीच खड़े चारों लोग हंसते-मुस्कुराते नजर आते हैं- पर अगले ही पल सबकुछ बदल जाता है.

तीनों लड़कियों ने बिना सोचें दिया एक ही नाम- INDIA
जैसे ही व्लॉगर सवाल पूरा करता है, तीनों रशियन लड़कियां एक साथ, बिना एक सेकंड गँवाए जवाब देती हैं- 'India' उनका जवाब इतना तेज और कॉन्फिडेंट था कि पल भर के लिए व्लॉगर का चेहरा उतर जाता है. वह कुछ देर तक कैमरे की तरफ देखता रहता है जैसे कह रहा हो- “ये तो प्लान में नहीं था.” उसके बाद वह हिचकते हुए हंसता है और कहता है- “लो भाई इंडिया वाले भाईयों मुबारक हो. तो मेरे पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले भाई नाराज मत होना.” आखिर में फिर वह खुद ही जोड़ देता है कि वह पाकिस्तान से है.

रशियन लड़कियों की पसंद: आखिर इंडिया क्यों चुना?
वीडियो में लड़कियां किसी दबाव या मजाक में जवाब देती हुई नहीं लगतीं. वे बिल्कुल सहज होकर हंसते हुए बताती हैं कि उन्हें इंडियन लोग अधिक पसंद आते हैं. उनका जवाब छोटा था लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन साफ बताते थे कि बात दिल से कही गई है. यही वजह है कि इस वीडियो का यह हिस्सा भारतीय यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है.

सोशल मीडिया में मच गया बवाल: भारतीय यूजर्स ने बनाया मीम्स का बाजार
वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. कई भारतीय कमेंट कर रहे हैं- “ये सुनकर दिन बन गया!” “रशियन गर्ल्स, आपका ये प्यार दिल जीत लिया!” वहीं कुछ लोग इसे मजाक में कहते दिखे- “भाई व्लॉगर के दिल पर क्या बीती होगी!” वीडियो कुछ ही घंटों में हजारों शेयर, लाखों व्यूज और ढेरों मीम्स का कारण बन गया. 

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...

PakistanPakistani vloggerRussian GirlsViral Video

