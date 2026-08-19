/दुबई एयरपोर्ट पर 1096 रुपये की पानीपुरी देखकर उड़े रशियन इन्फ्लुएंसर के होश, बोली- इंडिया वापस जा रही हूं...

Irina Rudakova Pani Puri Price Mumbai: सोशल मीडिया पर अक्सर अजीबोगरीब और मजेदार किस्से वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वाकया रशियन मॉडल और इन्फ्लुएंसर इरीना रुडाकोवा के साथ हुआ. जिस पानीपुरी का मुंबई में उन्होंने मजाक उड़ाया था, दुबई पहुंचते ही उसी पानीपुरी का दाम देखकर उनके होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक मजेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
भारत में रहने वाली रशियन मॉडल, एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर इरीना रुडाकोवा ने कुछ समय पहले मुंबई के लोखंडवाला मार्केट में 60 रुपये की पानीपुरी का रेट सुनकर काफी हैरानी जताई थी. उन्होंने अपने एक वीडियो में "60 रुपये, 60 रुपये" कहकर इस स्ट्रीट फूड के महंगे होने का मजाक भी बनाया था. उनके इस रिएक्शन पर फैंस ने भी तरह-तरह के कमेंट्स किए थे.
दुबई एयरपोर्ट पर मिला तगड़ा झटका
इरीना का यह पानीपुरी ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ. हाल ही में जब इरीना दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंचीं, तो वहां का नजारा देखकर उनके पसीने छूट गए. उन्होंने देखा कि वहां पानीपुरी की एक प्लेट की कीमत 42 यूएई दिरहाम यानी भारतीय रुपये में लगभग 1,096 रुपये थी. इतनी महंगी पानीपुरी देखते ही इरीना को मुंबई के लोखंडवाला मार्केट वाली 60 रुपये की प्लेट याद आ गई.
वीडियो बनाकर मांगी माफी
दुबई में पानीपुरी का रेट देखने के बाद इरीना ने तुरंत एक 42 सेकंड का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में वे फनी अंदाज में कहती नजर आईं कि दोस्तों, मुंबई के लोखंडवाला मार्केट की 60 रुपये वाली पानीपुरी के बारे में मैं गलत थी. मैंने उसकी बहुत शिकायत की थी. लेकिन अब मैं दुबई के टर्मिनल 1 पर हूं और यहां पानीपुरी 1,096 रुपये की है. यह सब देखकर अब मैं वापस मुंबई लौट रही हूं.
यूजर्स ले रहे जमकर मजे
इरीना के इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान को अपनी गलती का अहसास ऐसे ही होता है. कई लोगों ने लिखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर स्ट्रीट फूड्स के दाम आसमान छूते ही हैं. हालांकि, इरीना ने बाद में यह भी माना कि उन्हें मुंबई की पानीपुरी का स्वाद बेहद पसंद आया था.
कौन हैं इरीना रुडाकोवा?
इरीना रुडाकोवा एक मशहूर रशियन मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं. वे महज 20 साल की उम्र में अपने करियर की तलाश में भारत आई थीं. इरीना को डिस्कवरी चैनल के एडवेंचर रियलिटी शो 'रियलिटी क्वींस ऑफ द जंगल' का सीजन 2 जीतने के बाद काफी पहचान मिली थी, जहां उन्होंने 15 लाख रुपये का प्राइज जीता था. इसके अलावा, साल 2024 में वे बिग बॉस मराठी के पांचवें सीजन में पहली विदेशी कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई थीं. शो में उनकी चुलबुली पर्सनैलिटी और मराठी बोलने की कोशिशों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.