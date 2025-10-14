ये रशियन कामवाली बाई को बेंगलुरु में देती है इतने पैसे, सुनकर बौखला उठे लोग; हर महीने का खर्च है 3 लाख

Russian In Bengaluru: रशियन गर्ल यूलिया पिछले 11 सालों से भारत के बेंगलुरु शहर में रह रही हैं. उसने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया जिसका नाम था – “बेंगलुरु में जीवन वास्तव में कितना महंगा है?”. इस वीडियो में उन्होंने अपने पूरे महीने के खर्चे बताए, जिनमें सबसे चौंकाने वाली बात थी- नौकरानी के लिए ₹45,000 रुपये. वीडियो में यूलिया ने बताया कि उनका घर का किराया ₹1.25 लाख है, स्कूल फीस ₹30,000, खाने-पीने व घरेलू खर्च ₹75,000, हाउस हेल्प ₹45,000, हेल्थ और फिटनेस ₹30,000 और पेट्रोल ₹5,000 रुपये. यानी कुल खर्च लगभग ₹3 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाता है.

11 साल पहले की बेंगलुरु और अब की कीमतों में क्या फर्क है?

यूलिया ने बताया कि जब वे पहली बार 11 साल पहले बेंगलुरु आई थीं, तब हालात काफी सस्ते थे. उस वक्त वे HSR लेआउट में एक खूबसूरत 2BHK घर सिर्फ ₹25,000 में किराए पर ले लेती थीं और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का किराया ₹700 तक होता था. उन्होंने कहा, "शायद उस समय मेरी मुद्रा (रूबल) ज्यादा मजबूत थी, इसलिए सब सस्ता लगता था."

क्या सच में इतना खर्चा जरूरी है?

वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत खर्चों की बात करें तो उन्हें ₹25,000 से ₹35,000 में काम चल जाता है. लेकिन परिवार के लिए खर्च एकदम अलग स्तर पर होता है. उनका कहना है कि बेंगलुरु में एक 3 सदस्यीय परिवार को आराम से रहने के लिए कम से कम ₹2.5 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है.

वीडियो पर लोगों ने ऐसा क्यों कहा?

वीडियो पर लगभग 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि यूलिया जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “हाउस हेल्प के लिए ₹45,000? यह तो लोकल लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “मैं 20 साल से बेंगलुरु में रह रहा हूं, लेकिन महीने का आधा भी इतना खर्च नहीं हुआ.” कुछ लोगों ने यह भी माना कि यूलिया का लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए उनके खर्चे भी ज्यादा हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “क्या आप ताज होटल में रहती हैं?”