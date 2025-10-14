Advertisement
ये रशियन कामवाली बाई को बेंगलुरु में देती है इतने पैसे, सुनकर बौखला उठे लोग; हर महीने का खर्च है 3 लाख

Russian Woman Bengaluru: रूस की एक महिला ने बेंगलुरु में अपनी मासिक खर्चों की लिस्ट शेयर कर इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है. उन्होंने बताया कि वे सिर्फ हाउस हेल्प के लिए 45,000 रुपये और किराए में 1.25 लाख रुपये देती हैं. जानिए, सोशल मीडिया क्यों भड़क उठा.

 

Oct 14, 2025, 06:51 AM IST
Russian In Bengaluru: रशियन गर्ल यूलिया पिछले 11 सालों से भारत के बेंगलुरु शहर में रह रही हैं. उसने हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो शेयर किया जिसका नाम था – “बेंगलुरु में जीवन वास्तव में कितना महंगा है?”. इस वीडियो में उन्होंने अपने पूरे महीने के खर्चे बताए, जिनमें सबसे चौंकाने वाली बात थी- नौकरानी के लिए ₹45,000 रुपये. वीडियो में यूलिया ने बताया कि उनका घर का किराया ₹1.25 लाख है, स्कूल फीस ₹30,000, खाने-पीने व घरेलू खर्च ₹75,000, हाउस हेल्प ₹45,000, हेल्थ और फिटनेस ₹30,000 और पेट्रोल ₹5,000 रुपये. यानी कुल खर्च लगभग ₹3 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाता है.

11 साल पहले की बेंगलुरु और अब की कीमतों में क्या फर्क है?

यूलिया ने बताया कि जब वे पहली बार 11 साल पहले बेंगलुरु आई थीं, तब हालात काफी सस्ते थे. उस वक्त वे HSR लेआउट में एक खूबसूरत 2BHK घर सिर्फ ₹25,000 में किराए पर ले लेती थीं और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का किराया ₹700 तक होता था. उन्होंने कहा, "शायद उस समय मेरी मुद्रा (रूबल) ज्यादा मजबूत थी, इसलिए सब सस्ता लगता था."

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में आंटी को दिखे वो शख्स, जो हमारे बचपन के थे साइंस के "चाचा चौधरी", नाम जानते ही खुश हो जाएंगे

क्या सच में इतना खर्चा जरूरी है?

वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर वे सिर्फ अपने व्यक्तिगत खर्चों की बात करें तो उन्हें ₹25,000 से ₹35,000 में काम चल जाता है. लेकिन परिवार के लिए खर्च एकदम अलग स्तर पर होता है. उनका कहना है कि बेंगलुरु में एक 3 सदस्यीय परिवार को आराम से रहने के लिए कम से कम ₹2.5 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है.

 

 

यह भी पढ़ें: यहां भूखी-बेचैन आत्माएं लौटती हैं धरती पर, खुश करने के लिए इंसान करते हैं ऐसा काम! 

वीडियो पर लोगों ने ऐसा क्यों कहा?

वीडियो पर लगभग 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि यूलिया जरूरत से ज्यादा खर्च कर रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “हाउस हेल्प के लिए ₹45,000? यह तो लोकल लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “मैं 20 साल से बेंगलुरु में रह रहा हूं, लेकिन महीने का आधा भी इतना खर्च नहीं हुआ.” कुछ लोगों ने यह भी माना कि यूलिया का लाइफस्टाइल अलग है, इसलिए उनके खर्चे भी ज्यादा हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “क्या आप ताज होटल में रहती हैं?” 

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

