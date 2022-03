सड़क पर चली जा रही थी रूसी टैंक, तभी यूक्रेनी शख्स ने चढ़कर किया होश उड़ाने वाला काम

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन (Russia Ukraine) के बीच 14वें दिन भी युद्ध जारी है. रूस ने यूक्रेन में अपना हमला बरकरार रखा है. रूसी सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही. इस भीषण युद्ध में यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के नागरिक भी रूस के खिलाफ उतर आए हैं. कई लोग अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और रूसी सैनिकों (Russian Army) को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में एक नागरिक का रूसी टैंक पर चढ़ने और यूक्रेन का झंडा फहराने का वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ था.

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक यूक्रेनी व्यक्ति (Ukrainian) हाथ में यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज (Ukrain National Flag) लिए एक रूसी टैंक पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. उस व्यक्ति ने टैंक पर चढ़ने के बाद यूक्रेन का झंडा फहराया. लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और उसकी प्रशंसा की. रूसी टैंक (Russian Tank) और काफिले के आसपास के कई लोग यूक्रेन का राष्ट्रीय झंडा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं.

A Ukrainian climbed onto a Russian tank and hoisted the Ukrainian flag.#UkraineRussianWar #Ukraine #UkraineUnderAttack #UcraniaRussia #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/BFrQKZvLlE

