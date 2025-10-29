Video: रशियन लड़की को इंडिया का ये शहर लगा सबसे बेस्ट, लोग बोले- इसके सामने तो दुबई भी फीका है...

Indian Cities Transformation: एक रूसी यात्री विक्टोरिया कोवान ने जो रात का वीडियो पोस्ट किया, वह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में लंबी-लंबी ग्लास की इमारतें, रोशनी से जगमगाते हाईवे और शहर की चमकदार स्काईलाइन दिखाई देती है. इतनी प्रभावशाली कि कई दर्शक उसे पहली नजर में दुबई समझ बैठे. स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले टेक्स्ट में देखा जा सकता है, “ये दुबई नहीं है, ये इंडिया का गुड़गांव है.”

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

क्यों विक्टोरिया का कैप्शन और अंदाज दिल जीत रहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

विक्टोरिया ने अपने पोस्ट के साथ सिर्फ लिखा, “भारत में मेरी सबसे फेवरेट सिटी.” यह सादगी और तारीफ का मेल लोगों को बहुत भाया. हर फ्रेम में उनकी उत्सुकता और तारीफ का अंदाज साफ दिखता है, मानो कोई विदेशी विजिटर चौक कर कह रहा हो कि यह शहर कितनी तेजी से बदल रहा है और अब इसे दुनिया ध्यान से देख रही है. कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाएं गर्व और उत्साह से भरी थीं. कईयों ने कहा कि विदेशियों द्वारा गुरुग्राम की तारीफ सुनकर खुशी हुई.

कुछ ने इसे सिंगापुर या दुबई जैसा बताया, तो कुछ ने कहा कि गुरुग्राम तो लोगों की सोच से भी तेजी से बढ़ रहा है. ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि कैसे एक छोटा-सा क्लिप किसी शहर की छवि सार्वजनिक मंच पर बदल भी सकता है.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

कई यूजर्स ने लिखा कि अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं ऐसे ही सुधरती रहीं, तो गुरुग्राम जल्द ही वर्ल्ड-क्लास शहर बन जाएगा. ऐसे वीडियोज विदेशों में भी शहर की नई पहचान बनाने में मदद करते हैं, टूरिज्म, निवेश और स्थानीय गर्व सभी पर असर पड़ता है. अगली बार जब कोई स्काईलाइन देख कर हैरान हो तो दो बार मत सोचिए, हो सकता है कि वह गुरुग्राम ही हो.