Video: रशियन लड़की को इंडिया का ये शहर लगा सबसे बेस्ट, लोग बोले- इसके सामने तो दुबई भी फीका है...

Gurgaon vs Dubai: रात के समय एक रूसी यात्री के चौंकाने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. चमकती स्काईलाइन, रोशन हाईवे और ग्लास टावर देखकर लोग गुरुग्राम को अंतरराष्ट्रीय शहर समझ बैठे. जानिए क्यों ये क्लिप देसी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:45 AM IST
Trending Photos

Indian Cities Transformation: एक रूसी यात्री विक्टोरिया कोवान ने जो रात का वीडियो पोस्ट किया, वह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में लंबी-लंबी ग्लास की इमारतें, रोशनी से जगमगाते हाईवे और शहर की चमकदार स्काईलाइन दिखाई देती है. इतनी प्रभावशाली कि कई दर्शक उसे पहली नजर में दुबई समझ बैठे. स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले टेक्स्ट में देखा जा सकता है, “ये दुबई नहीं है, ये इंडिया का गुड़गांव है.”

क्यों विक्टोरिया का कैप्शन और अंदाज दिल जीत रहा है?

विक्टोरिया ने अपने पोस्ट के साथ सिर्फ लिखा, “भारत में मेरी सबसे फेवरेट सिटी.” यह सादगी और तारीफ का मेल लोगों को बहुत भाया. हर फ्रेम में उनकी उत्सुकता और तारीफ का अंदाज साफ दिखता है, मानो कोई विदेशी विजिटर चौक कर कह रहा हो कि यह शहर कितनी तेजी से बदल रहा है और अब इसे दुनिया ध्यान से देख रही है. कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाएं गर्व और उत्साह से भरी थीं. कईयों ने कहा कि विदेशियों द्वारा गुरुग्राम की तारीफ सुनकर खुशी हुई. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viktoriia Kovan (@meowvi.vi)

 

कुछ ने इसे सिंगापुर या दुबई जैसा बताया, तो कुछ ने कहा कि गुरुग्राम तो लोगों की सोच से भी तेजी से बढ़ रहा है. ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि कैसे एक छोटा-सा क्लिप किसी शहर की छवि सार्वजनिक मंच पर बदल भी सकता है.

कई यूजर्स ने लिखा कि अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं ऐसे ही सुधरती रहीं, तो गुरुग्राम जल्द ही वर्ल्ड-क्लास शहर बन जाएगा. ऐसे वीडियोज विदेशों में भी शहर की नई पहचान बनाने में मदद करते हैं, टूरिज्म, निवेश और स्थानीय गर्व सभी पर असर पड़ता है. अगली बार जब कोई स्काईलाइन देख कर हैरान हो तो दो बार मत सोचिए, हो सकता है कि वह गुरुग्राम ही हो.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Russian girlDubai

