"कभी नहीं काटा था बर्थडे केक...", रूसी मेमसाब ने बंगाली मेड को दिया सरप्राइज, आंखों से बह निकले आंसू

Russian Woman Bengaluru: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं और इंसानियत पर हमारा भरोसा गहरा कर देती हैं. ऐसा ही एक बेहद भावुक करने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक रूसी महिला ने अपनी भारतीय हाउस हेल्प को एक ऐसा सरप्राइज दिया, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी. जब रूसी महिला को पता चला कि उसकी हाउस हेल्प ने आज तक कभी अपना बर्थडे केक नहीं काटा है, तो उसने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर एक खास प्लान बनाया.
बेंगलुरु में रहने वाली याना नाम की एक रूसी महिला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद प्यारा और इमोशनल वीडियो शेयर किया है. याना को जब यह बात पता चली कि उनके घर में काम करने वाली महिला ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खुद का बर्थडे केक नहीं काटा है, तो उन्होंने तुरंत अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक सरप्राइज सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली. याना का मानना था कि हर किसी के पास अपने जन्मदिन की एक मीठी याद होनी चाहिए.
रूसी बच्ची ने खोला दरवाजा
वायरल वीडियो की शुरुआत में याना एक सुंदर सा बर्थडे केक खोलती हुई दिखाई देती हैं. इसके बाद जैसे ही डोरबेल बजती है, याना की छोटी सी बेटी दौड़कर मुख्य दरवाजा खोलती है और मुस्कुराते हुए हाउस हेल्प का स्वागत करती है. इसके ठीक बाद याना हाथ में जलती हुई मोमबत्तियों वाला केक लेकर सामने आती हैं और पूरा परिवार मिलकर उनके लिए “हैप्पी बर्थडे” गाने लगता है. अचानक मिले इस प्यारे सरप्राइज को देखकर काम करने वाली महिला पूरी तरह से हैरान और भावुक हो जाती है.
खुशी के आंसू और नन्ही बच्ची का दुलार
वायरल इंस्टाग्राम वीडियो के अनुसार, जैसे ही याना ने आगे बढ़कर अपनी हाउस हेल्प को गले लगाया, वह अपने आंसू रोक नहीं सकीं. उनके चेहरे पर एक तरफ बड़ी सी मुस्कान थी तो दूसरी तरफ आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे. उन्होंने रुमाल से आंसू पोंछते हुए केक की मोमबत्तियां बुझाईं. इसी बीच याना की नन्ही बेटी ने भी आगे बढ़कर उन्हें प्यार से गले लगा लिया, जिसने इस पूरे मोमेंट को और भी ज्यादा खास और इमोशनल बना दिया.
इंटरनेट पर लोग हुए बेहद भावुक
यह छोटा सा सरप्राइज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का दिल पिघल गया. लोगों का ध्यान केक से ज्यादा उस भावना और प्यार पर गया जो उस रूसी परिवार ने अपनी मेड को दिया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भगवान करे कि इस महिला का ख्याल रखने वाला इंसान हमेशा इनके साथ रहे. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि महिला की आंखों में दिख रहे 'हैप्पी टियर्स' इस बात का सबूत हैं कि यह सरप्राइज उनके लिए कितना मायने रखता था.
कीमत से बड़ा होता है प्यार और कोशिश
एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह पल हमें याद दिलाता है कि ताकत या पैसे से ज्यादा अहमियत इंसान की दयालुता और नीयत की होती है. कभी-कभी कोई तोहफा कितना महंगा है यह मायने नहीं रखता, बल्कि किसी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए की गई कोशिश सबसे बड़ी बात होती है. यह आर्टिकल इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए यूजर जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है.