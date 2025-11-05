Advertisement
लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

Relationship and Gaming: रूस में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन वजह कोई असली अफेयर नहीं थी बल्कि एक वीडियो गेम ‘The Sims’ में हुआ डिजिटल धोखा. क्या एक गेम सच में किसी रिश्ते को तोड़ सकता है? जानिए पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:28 AM IST
Breakup Story: रूस के क्रस्नोगोर्स्क शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. कट्या नाम की युवती ने अपने बॉयफ्रेंड मैक्स से तीन साल पुराना रिश्ता खत्म कर लिया. लेकिन वजह कोई असली धोखा नहीं थी बल्कि एक गेम के अंदर हुआ वर्चुअल अफेयर था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैक्स ने ‘The Sims’ गेम में खुद का एक डिजिटल वर्जन बनाया था. इस वर्चुअल दुनिया में उसने दूसरी महिला कैरेक्टर्स से फ्लर्ट करना और रोमांटिक रिलेशन बनाना शुरू किया. जब कट्या को यह पता चला, तो उसने इसे इमोशनल चीटिंग माना और रिश्ता तोड़ दिया.

आखिर क्या है 'The Sims' गेम?

‘The Sims’ दुनिया के सबसे सफल लाइफ-सिमुलेशन गेम्स में से एक है, जिसमें खिलाड़ी किसी किरदार की पूरी जिंदगी नियंत्रित कर सकता है. करियर, दोस्ती, प्यार और घर तक. 200 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और यह अपना 25वां ऐनिवर्सरी मना रहा है. हाल ही में ‘The Sims’ तब फिर सुर्खियों में आया जब इसके डेवलपर ईए स्पोर्ट्स को अमेरिकी बिजनेसमैन जारेड कुश्नर (डोनाल्ड ट्रंप के दामाद) और सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीद लिया. यह डील गेमिंग इंडस्ट्री की दिशा को बड़ा मोड़ दे सकती है.

क्या डिजिटल दुनिया में प्यार भी सच्चा होता जा रहा है?

कट्या और मैक्स की कहानी दिखाती है कि आज की टेक्नोलॉजी ने भावनाओं की सीमाएं धुंधली कर दी हैं. वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर बने रिश्ते अब सिर्फ कल्पना नहीं रहे, बल्कि असली ज़िंदगी में असर डाल रहे हैं. सवाल यही है क्या डिजिटल धोखा भी असली धोखे जितना दर्द दे सकता है?

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

