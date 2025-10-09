रशियन लड़की बोली- अगर मुझे दोबारा भारत में रहना हो तो मैं चुनूंगी सिर्फ ये सिटी, जहां...

Russian About Bengaluru: रूस की रहने वाली यूलिया (Yulia) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने भारत के अलग-अलग शहरों की तुलना की. वीडियो में यूलिया बेंगलुरु की सड़कों पर घूमते हुए दिख रही हैं और उन्होंने लिखा, “अगर मुझे दोबारा भारत में कोई शहर चुनना हो, तो मेरा जवाब साफ होगा #NammaBengaluru.”

क्यों कहा बेंगलुरु का मौसम है सबसे प्यारा?

यूलिया ने अपने पोस्ट में बताया कि बेंगलुरु का मौसम भारत के बाकी शहरों से कहीं बेहतर है. उन्होंने कहा, “दिल्ली और जयपुर की सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं, जबकि चेन्नई और मुंबई का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है. बेंगलुरु में ये दोनों एक्सट्रीम नहीं हैं, बस एकदम परफेक्ट बैलेंस है.”

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आज से 950 साल पहले हुआ था ऐसा युद्ध, जिसके बाद बदल गया 'इंग्लिश' में बात करने का तरीका

क्या बदल गया है बेंगलुरु का क्लाइमेट?

वीडियो में यूलिया ने यह भी माना कि पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु का मौसम थोड़ा बदल गया है. उन्होंने कहा, “पहले गर्मियों में एसी की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब बिना एसी के रहना मुश्किल है. फिर भी यहां का मौसम खूबसूरत है. मैं साइबेरिया में पैदा हुई हूं, जहां माइनस 50 डिग्री तक तापमान होता है तो भारत के मौसम की शिकायत करना बेकार है.”

क्या है यूलिया की नजर में बेंगलुरु की सबसे बड़ी खूबी?

यूलिया ने बेंगलुरु को भारत की पब राजधानी और रिटायर्ड लोगों के लिए स्वर्ग बताया. यानी उनके अनुसार, यह शहर न सिर्फ मजेदार है बल्कि सुकून से जीने के लिए भी बेहतरीन जगह है. उन्होंने मजाक में कहा, “ट्रैफिक पर सवाल मत पूछना, वही एक चीज है जो किसी का मूड खराब कर सकती है.”

यह भी पढ़ें: हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और मुंबई क्यों पीछे रह गए?

यूलिया ने बाकी बड़े शहरों की तुलना करते हुए कहा कि दिल्ली और जयपुर की ठंड उन्हें बहुत परेशान करती है, वहीं चेन्नई और मुंबई की गर्मी असहनीय है. उन्होंने कहा, “बेंगलुरु न तो बहुत ठंडा है, न बहुत गर्म. यहां धूप भी है, हरियाली भी और लोगों का दिल भी बड़ा है.” सोशल मीडिया पर यूलिया का वीडियो वायरल हो गया है. कुछ लोगों ने उनकी बातों से सहमति जताई तो कुछ ने मजाक में कहा, “अब तो बेंगलुरु के किराए और बढ़ जाएंगे!” लेकिन एक बात सबने मानी बेंगलुरु वाकई भारत का सबसे रहने लायक शहर बन चुका है.