रशियन गर्ल ने अपनाई भारत की 11 अजीब लेकिन दिलचस्प आदतें, जिसने बदल दी उसकी जिंदगी

Russian Woman Habits: भारत की संस्कृति और परंपराएं दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती हैं. यही वजह है कि यहां आने वाले विदेशी अक्सर भारतीय लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होकर कुछ अनोखी आदतें अपना लेते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:14 PM IST
Russian woman in India: भारत की संस्कृति और परंपराएं दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती हैं. यही वजह है कि यहां आने वाले विदेशी अक्सर भारतीय लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होकर कुछ अनोखी आदतें अपना लेते हैं. ऐसा ही किया रूस की रहने वाली अनास्तासिया शारोवा ने, जो अब भारत के ग्रामीण इलाकों में बस चुकी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर उन 11 अजीब लेकिन दिलचस्प आदतों की लिस्ट शेयर की है, जिन्हें अपनाकर उनकी जिंदगी बदल गई.

कौन हैं अनास्तासिया शारोवा?

अनास्तासिया एक रशियन उद्यमी (Entrepreneur) हैं, जिन्होंने मॉस्को से पढ़ाई पूरी की और रूस, जर्मनी व साउथ अफ्रीका जैसे देशों में काम करने के बाद आखिरकार भारत को अपना घर बना लिया. यहां की संस्कृति और ग्रामीण जीवन ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने कई स्थानीय आदतें अपना लीं.

कौन-कौन सी आदतें अपनाईं?

अनास्तासिया ने बताया कि अब वे गाड़ी चलाते समय ब्लाइंड टर्न पर हॉर्न बजाना नहीं भूलतीं. इसके अलावा, घर में धूप या धुआं करना उन्होंने सीखा, जो बुरी नजर और मच्छरों से बचाव के लिए माना जाता है. भारत में आने के बाद उन्होंने घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारना शुरू कर दिया, जो यहां की साफ-सफाई और सम्मान का प्रतीक है. अब वे परिवार के साथ तेल मालिश की परंपरा निभाती हैं और खाने की टेबल पर हमेशा अचार का जार रखते हैं.

क्या छोटे-छोटे बदलाव भी अपनाए?

अनास्तासिया अब पानी पीते समय बोतल को होंठों से नहीं लगातीं और हमेशा स्टील की बोतल साथ रखती हैं. खाने के बाद सौंफ या इलायची से मुंह ताज़ा करना भी उनकी आदतों में शामिल है. साथ ही, लोगों से मिलते समय वे हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते करना पसंद करती हैं.

ग्रामीण जीवन का असर कैसा रहा?

गांव में रहते हुए उन्होंने सीखा कि जूते पहनने से पहले उनमें सांप, मेढ़क या छिपकली तो नहीं छिपी है, इसे जांचना ज़रूरी है. इसके अलावा, वे अब पैसे हमेशा दाहिने हाथ से ही लेती और देती हैं.

 

 

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

उनका यह पोस्ट 2.4 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और हजारों लोगों ने कमेंट्स किए. किसी ने लिखा—“नमस्ते करना सबसे सुरक्षित तरीका है.” तो किसी ने मजाक में कहा- “अब इन्हें आधार कार्ड दे ही दो.” ज़्यादातर लोगों ने उनकी आदतों की तारीफ की और कहा कि ये बदलाव सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. अनास्तासिया का अनुभव बताता है कि भारत की लाइफस्टाइल न सिर्फ अनोखी है, बल्कि बेहद अपनापन और सादगी से भरी भी है. यही वजह है कि यहां आने वाले विदेशी अक्सर भारतीय परंपराओं को अपनाकर खुद को और भी करीब महसूस करते हैं.

