रशियन लड़की ने इंडिया के बारे में वो 3 चीजें बताई, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखें रह गईं खुली

Russia Woman In India: भारत की मेहमाननवाजी और संस्कृति हमेशा से विदेशी लोगों को अपनी ओर खींचती रही है. लेकिन सोचिए, अगर कोई सिर्फ एक साल के लिए आए और पूरा जीवन यहीं बसा ले? ऐसा ही हुआ रूस की कंटेंट क्रिएटर यूलिया के साथ, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूलिया ने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे भारत ने उन्हें बदला, संवारा और उनके जीवन को नई दिशा दी.

यूलिया की भारत यात्रा कैसे शुरू हुई?

साल 2012 में यूलिया पहली बार भारत आई थीं, सिर्फ एक इंटर्नशिप के लिए. पांच महीने के बाद वे वापस रूस लौट गईं. लेकिन किस्मत उन्हें फिर यहीं खींच लाई. कुछ साल बाद वे एक सर्कस के लिए हाथी खरीदने आईं और फिर यहीं की होकर रह गईं. आज उनके पास परिवार है और उन्होंने भारत में अपना बिजनेस भी खड़ा कर लिया है.

भारत की मेहमाननवाजी में क्या है खास?

यूलिया का पहला प्वाइंट था कि भारत की हॉस्पिटैलिटी एक अलग ही स्तर पर है. अगर आप किसी से रास्ता पूछ लें तो पूरा मोहल्ला मदद करने को तैयार हो जाता है. यहां के लोग खुले दिल से अपनापन देते हैं, जो उन्हें बार-बार यही खींच लाता है. यूलिया का दूसरा प्वाइंट हैं कि भारत आपको वही दिखाता है जो आप ढूंढते हैं. कुछ लोगों को यहां मुश्किलें दिखती हैं तो कुछ को खूबसूरती. उन्होंने कहा कि उनके लिए भारत हमेशा पॉजिटिविटी और एनर्जी से भरा रहा है.

भारत कितना सुरक्षित है?

यूलिया का तीसरा पॉइंट था – भारत सुपर सेफ है. उन्होंने बताया कि 11 साल में उन्हें हमेशा सुरक्षित और सुकून भरा अनुभव मिला. यूलिया के इस वीडियो को अब तक 20 हजार से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. किसी ने लिखा, “वाह, यह बहुत बढ़िया है, भारत में आने वाले कई वर्षों के लिए शुभकामनाएं.” तो किसी ने कहा, “यह सब एक अच्छे पार्टनर पर भी निर्भर करता है.”

पहले क्या लगता था अजीब?

यूलिया ने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि भारत आकर शुरुआत में उन्हें ससुराल वालों के साथ रहना थोड़ा अजीब लगा था. लेकिन अब वही उन्हें एक आशीर्वाद लगता है क्योंकि इससे उन्हें परिवार का प्यार और सहयोग मिला.