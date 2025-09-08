रशियन लड़की ने इंडिया के बारे में वो 3 चीजें बताई, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखें रह गईं खुली
Advertisement
trendingNow12913307
Hindi Newsजरा हटके

रशियन लड़की ने इंडिया के बारे में वो 3 चीजें बताई, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखें रह गईं खुली

Russian Woman Viral Video: रूस की कंटेंट क्रिएटर यूलिया के साथ, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूलिया ने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे भारत ने उन्हें बदला, संवारा और उनके जीवन को नई दिशा दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रशियन लड़की ने इंडिया के बारे में वो 3 चीजें बताई, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखें रह गईं खुली

Russia Woman In India: भारत की मेहमाननवाजी और संस्कृति हमेशा से विदेशी लोगों को अपनी ओर खींचती रही है. लेकिन सोचिए, अगर कोई सिर्फ एक साल के लिए आए और पूरा जीवन यहीं बसा ले? ऐसा ही हुआ रूस की कंटेंट क्रिएटर यूलिया के साथ, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूलिया ने अपने पोस्ट में बताया कि कैसे भारत ने उन्हें बदला, संवारा और उनके जीवन को नई दिशा दी.

यह भी पढ़ें: जिन किताबों से बेटा हारा, उन्हीं से मां ने रच दिया इतिहास! 50 साल की उम्र में ऐसे बनी लॉ स्कूल की छात्रा 

यूलिया की भारत यात्रा कैसे शुरू हुई?

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2012 में यूलिया पहली बार भारत आई थीं, सिर्फ एक इंटर्नशिप के लिए. पांच महीने के बाद वे वापस रूस लौट गईं. लेकिन किस्मत उन्हें फिर यहीं खींच लाई. कुछ साल बाद वे एक सर्कस के लिए हाथी खरीदने आईं और फिर यहीं की होकर रह गईं. आज उनके पास परिवार है और उन्होंने भारत में अपना बिजनेस भी खड़ा कर लिया है.

भारत की मेहमाननवाजी में क्या है खास?

यूलिया का पहला प्वाइंट था कि भारत की हॉस्पिटैलिटी एक अलग ही स्तर पर है. अगर आप किसी से रास्ता पूछ लें तो पूरा मोहल्ला मदद करने को तैयार हो जाता है. यहां के लोग खुले दिल से अपनापन देते हैं, जो उन्हें बार-बार यही खींच लाता है. यूलिया का दूसरा प्वाइंट हैं कि भारत आपको वही दिखाता है जो आप ढूंढते हैं. कुछ लोगों को यहां मुश्किलें दिखती हैं तो कुछ को खूबसूरती. उन्होंने कहा कि उनके लिए भारत हमेशा पॉजिटिविटी और एनर्जी से भरा रहा है.

 

 

भारत कितना सुरक्षित है?

यूलिया का तीसरा पॉइंट था – भारत सुपर सेफ है. उन्होंने बताया कि 11 साल में उन्हें हमेशा सुरक्षित और सुकून भरा अनुभव मिला. यूलिया के इस वीडियो को अब तक 20 हजार से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. किसी ने लिखा, “वाह, यह बहुत बढ़िया है, भारत में आने वाले कई वर्षों के लिए शुभकामनाएं.” तो किसी ने कहा, “यह सब एक अच्छे पार्टनर पर भी निर्भर करता है.”

यह भी पढ़ें: एक पैर ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म पर... मुंबई लोकल के इस खतरनाक स्टंट को देख तेज धड़कने लगी धड़कनें

पहले क्या लगता था अजीब?

यूलिया ने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि भारत आकर शुरुआत में उन्हें ससुराल वालों के साथ रहना थोड़ा अजीब लगा था. लेकिन अब वही उन्हें एक आशीर्वाद लगता है क्योंकि इससे उन्हें परिवार का प्यार और सहयोग मिला.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

RussianRussian womanviral

Trending news

चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
B Sudarshan Reddy
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
Kulgam
J&K: कुलगाम में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां, मिला मुंहतोड़ जवाब, 1 आतंकी ढेर
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
;