Advertisement
trendingNow13053048
Hindi Newsजरा हटकेघूमने आई थी, लेकिन भारत को दिल दे बैठी रशियन! बताया क्यों ये देश उनके लिए बन गया अपना घर?

घूमने आई थी, लेकिन भारत को दिल दे बैठी रशियन! बताया क्यों ये देश उनके लिए बन गया अपना घर?

Russian Family In India: बेंगलुरु में रह रही एक रूसी महिला ने बताया कि कैसे भारत उनके परिवार के लिए सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक सच्चा घर बन गया. सोशल मीडिया पर उनका इमोशनल पोस्ट वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घूमने आई थी, लेकिन भारत को दिल दे बैठी रशियन! बताया क्यों ये देश उनके लिए बन गया अपना घर?

Russian Content Creator: बेंगलुरु में रह रही रूसी कंटेंट क्रिएटर याना ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि भारत उनके परिवार के लिए महज घूमने की जगह नहीं रहा. उन्होंने लिखा कि वह अपने पति और बच्चों के साथ भारत में सिर्फ टूरिस्ट बनकर नहीं रहना चाहती थीं, बल्कि यहां एक पूरी जिंदगी बसाना चाहती थीं. घर, स्कूल, बाजार और रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें धीरे-धीरे उनके लिए खास बनती चली गईं.

भारत ने रशियन की सोच कैसे बदली?

याना के मुताबिक भारत ने उन्हें और उनके परिवार को जिंदगी को धीमे जीना सिखाया. उन्होंने लिखा कि यहां की लाइफ आपको लगातार दौड़ने के लिए मजबूर नहीं करती. भारत की रोजमर्रा की रिदम ने उन्हें अंदर की ओर देखने, खुद से जुड़ने और बेवजह के दबाव से दूर रहने का मौका दिया. यह बदलाव उनके पूरे परिवार के लिए मानसिक रूप से सुकून देने वाला साबित हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

भारत के लोगों में ऐसा क्या है जिसने जीत लिया दिल?

याना ने सबसे ज्यादा तारीफ भारत के लोगों की की. उन्होंने लिखा कि यहां के लोग खुले दिल वाले, दयालु और बिना किसी उम्मीद के मदद करने वाले हैं. पड़ोसी हों, दुकानदार हों या अनजान लोग, सभी ने उन्हें अपनापन महसूस कराया. यही वजह है कि एक विदेशी होने के बावजूद उन्हें कभी अजनबी जैसा एहसास नहीं हुआ. याना का मानना है कि भारत में उनके बच्चों का बचपन उन्हें ज्यादा अनुकूलनशील और खुले विचारों वाला बना रहा है. उन्होंने लिखा कि बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक माहौल में रहकर बच्चे स्वाभाविक रूप से धैर्य, सम्मान और छोटी-छोटी खुशियों की कद्र करना सीखते हैं. यह अनुभव किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी से मिलता है.

सादा जीवन अपनाने से परिवार को क्या मिला?

रूसी महिला ने बताया कि भारत में उन्होंने कम दिखावे और ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन को अपनाया. साल भर मिलने वाले ताजे फल, बिना जल्दबाजी के साथ बिताया गया वक्त और परिवार के साथ सुकून भरे पल उनकी जिंदगी को समृद्ध बना रहे हैं. उनके लिए भारत सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुका है. याना ने साफ कहा कि भारत हमेशा आसान नहीं है. शोर, अव्यवस्था और अनजानी परिस्थितियां यहां की सच्चाई हैं. लेकिन उन्होंने लिखा कि इसी अराजकता में उन्हें असली जिंदगी महसूस हुई. भारत में उन्होंने सिर्फ टाइमटेबल फॉलो नहीं किया, बल्कि सच में जीना सीखा.

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

लोगों ने इस कहानी पर क्या कहा?

याना का वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने दिल और सराहना भरे कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि भारत को प्यार करने के लिए धन्यवाद, जबकि दूसरे ने इसे रूस और भारत की संस्कृतियों का खूबसूरत संगम बताया. यह कहानी कई लोगों के दिल को छू गई.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

RussianBengaluru

Trending news

'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट