घूमने आई थी, लेकिन भारत को दिल दे बैठी रशियन! बताया क्यों ये देश उनके लिए बन गया अपना घर?

Russian Content Creator: बेंगलुरु में रह रही रूसी कंटेंट क्रिएटर याना ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि भारत उनके परिवार के लिए महज घूमने की जगह नहीं रहा. उन्होंने लिखा कि वह अपने पति और बच्चों के साथ भारत में सिर्फ टूरिस्ट बनकर नहीं रहना चाहती थीं, बल्कि यहां एक पूरी जिंदगी बसाना चाहती थीं. घर, स्कूल, बाजार और रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें धीरे-धीरे उनके लिए खास बनती चली गईं.

भारत ने रशियन की सोच कैसे बदली?

याना के मुताबिक भारत ने उन्हें और उनके परिवार को जिंदगी को धीमे जीना सिखाया. उन्होंने लिखा कि यहां की लाइफ आपको लगातार दौड़ने के लिए मजबूर नहीं करती. भारत की रोजमर्रा की रिदम ने उन्हें अंदर की ओर देखने, खुद से जुड़ने और बेवजह के दबाव से दूर रहने का मौका दिया. यह बदलाव उनके पूरे परिवार के लिए मानसिक रूप से सुकून देने वाला साबित हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी

भारत के लोगों में ऐसा क्या है जिसने जीत लिया दिल?

याना ने सबसे ज्यादा तारीफ भारत के लोगों की की. उन्होंने लिखा कि यहां के लोग खुले दिल वाले, दयालु और बिना किसी उम्मीद के मदद करने वाले हैं. पड़ोसी हों, दुकानदार हों या अनजान लोग, सभी ने उन्हें अपनापन महसूस कराया. यही वजह है कि एक विदेशी होने के बावजूद उन्हें कभी अजनबी जैसा एहसास नहीं हुआ. याना का मानना है कि भारत में उनके बच्चों का बचपन उन्हें ज्यादा अनुकूलनशील और खुले विचारों वाला बना रहा है. उन्होंने लिखा कि बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक माहौल में रहकर बच्चे स्वाभाविक रूप से धैर्य, सम्मान और छोटी-छोटी खुशियों की कद्र करना सीखते हैं. यह अनुभव किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी से मिलता है.

सादा जीवन अपनाने से परिवार को क्या मिला?

रूसी महिला ने बताया कि भारत में उन्होंने कम दिखावे और ज्यादा अर्थपूर्ण जीवन को अपनाया. साल भर मिलने वाले ताजे फल, बिना जल्दबाजी के साथ बिताया गया वक्त और परिवार के साथ सुकून भरे पल उनकी जिंदगी को समृद्ध बना रहे हैं. उनके लिए भारत सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुका है. याना ने साफ कहा कि भारत हमेशा आसान नहीं है. शोर, अव्यवस्था और अनजानी परिस्थितियां यहां की सच्चाई हैं. लेकिन उन्होंने लिखा कि इसी अराजकता में उन्हें असली जिंदगी महसूस हुई. भारत में उन्होंने सिर्फ टाइमटेबल फॉलो नहीं किया, बल्कि सच में जीना सीखा.

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

लोगों ने इस कहानी पर क्या कहा?

याना का वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने दिल और सराहना भरे कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि भारत को प्यार करने के लिए धन्यवाद, जबकि दूसरे ने इसे रूस और भारत की संस्कृतियों का खूबसूरत संगम बताया. यह कहानी कई लोगों के दिल को छू गई.