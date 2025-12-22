वो रशियन लड़की जो इंडिया की हुई दीवानी! विदेशियों को बताई ऐसी 6 बातें जो असल में हैं अफवाहें

Russian Woman In India: भारत में पिछले तीन साल से रह रही रशियन महिला केसेनिया शकीरजियानोवा इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने भारत को लेकर विदेशों में फैली आम धारणाओं और मिथकों पर खुलकर बात की. कार में बैठकर सैंडविच खाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में रहने के अनुभव ने उन्हें नहीं बदला, बल्कि कई गलतफहमियों को जरूर तोड़ दिया.

क्या भारतीय धूप ने उनकी स्किन जला दी?

पहला मिथक भारतीय सूरज को लेकर था. केसेनिया ने बताया कि भारत आने से पहले उन्हें कहा गया था कि यहां की धूप उनकी स्किन को जला देगी और वह पूरी तरह टैन हो जाएंगी. लेकिन तीन साल बाद भी उनकी स्किन वैसी ही है और उन्हें कभी टैनिंग तक नहीं हुई. उन्होंने इसे सबसे बढ़ा-चढ़ाकर फैलाया गया डर बताया. दूसरा मिथक भारतीय खाने को लेकर था. केसेनिया ने साफ कहा कि भारतीय खाना खाने से उनका वजन नहीं बढ़ा. अक्सर विदेशियों को यह चेतावनी दी जाती है कि यहां का खाना बहुत ऑयली होता है, लेकिन उनका अनुभव इससे बिल्कुल अलग रहा.

क्या भारत में रहते हुए बाइक चलाना मजबूरी है?

तीसरे मिथक पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्होंने भारत में एक बार भी बाइक की सवारी नहीं की, यहां तक कि पीछे बैठकर भी नहीं. यह धारणा कि भारत में हर कोई बाइक पर ही चलता है, उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दी. चौथा मिथक कपड़ों से जुड़ा था. केसेनिया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह रोज साड़ी नहीं पहनतीं. उन्होंने खुद कहा कि यह बात सुनकर लोग चौंक सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज की भारतीय महिलाएं भी रोज साड़ी नहीं पहनतीं.

क्या भारत ने उन्हें आध्यात्मिक बना दिया?

पांचवें मिथक में उन्होंने कहा कि भारत में रहकर वह न तो आध्यात्मिक रूप से जागृत हुईं और न ही किसी रिट्रीट में जाकर गायब हो गईं. उन्होंने बताया कि हर विदेशी भारत आकर योगी या साधु नहीं बन जाता. छठा और आखिरी मिथक मसाला चाय को लेकर था. केसेनिया ने साफ कहा कि वह दिन में पांच बार चाय नहीं पीतीं. यह भी एक आम धारणा है जिसे उन्होंने पूरी तरह गलत बताया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो के अंत में केसेनिया ने कहा कि भारत ने उन्हें किसी स्टीरियोटाइप में नहीं बदला. इस वीडियो को 67 हजार से ज्यादा बार देखा गया और 2000 से ज्यादा लाइक्स मिले. एक यूजर ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की. दूसरे ने कहा कि किसी विदेशी को भारतीय संस्कृति में दिलचस्पी लेते देखना अच्छा लगता है. तीसरे यूजर ने लिखा कि वह एक आम आधुनिक भारतीय महिला की तरह ही लगती हैं.