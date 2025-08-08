इस देश में 15 साल के बच्चे भी खरीद सकेंगे कंडोम, बढ़ती टीन प्रेग्नेंसी के बाद सरकार ने लिया 'बड़ा' फैसला

Rwanda News: रवांडा में सोमवार को संसद ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक अहम संशोधित बिल पास किया, जिसके तहत अब 15 साल के किशोर भी बिना पैरेंट्स की अनुमति के गर्भनिरोधक साधन खरीद सकेंगे. पहले इसकी न्यूनतम उम्र 18 साल थी. सरकार का कहना है कि यह कदम देश में तेजी से बढ़ रही किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए उठाया गया है. हालांकि, इस फैसले ने रवांडा जैसे पारंपरिक और रूढ़िवादी समाज में बहस भी छेड़ दी है.

किशोर जनसंख्या और गर्भावस्था का खतरा

13 मिलियन आबादी वाले रवांडा में करीब 40% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछली उम्र सीमा की वजह से किशोरों में अनचाही गर्भावस्था के मामलों में इजाफा हुआ. राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ पिछले साल 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. संसद में पेश एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि पिछले पांच सालों में 1 लाख से अधिक किशोरियां अनचाही गर्भावस्था का शिकार हुईं, जिससे स्कूल छोड़ने के मामले भी बढ़ गए.

सरकार की उम्मीदें और आंकड़े

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी स्कारियस ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस कानून से किशोर गर्भावस्था में कमी आएगी, स्कूल छोड़ने के मामले घटेंगे, अवैध गर्भपात कम होंगे और गर्भपात से होने वाली मौतें भी न के बराबर होंगी.” वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, भले ही दुनिया में किशोर जन्म दर घटी है, लेकिन सब-सहारन अफ्रीका में यह गिरावट सबसे धीमी रही है. रवांडा में गर्भपात कानूनन सिर्फ बलात्कार, अनाचार या जबरन शादी के मामलों में ही मान्य है.

रूढ़िवादी समाज में विरोध के स्वर

हालांकि सरकार का मानना है कि नई उम्र सीमा से समस्या पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन देश में कई लोग इसे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं. उनका कहना है कि इससे किशोरों में यौन गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. फिर भी, सरकार का तर्क है कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखते हुए यह कदम जरूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक असर न पड़े.