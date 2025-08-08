इस देश में 15 साल के बच्चे भी खरीद सकेंगे कंडोम, बढ़ती टीन प्रेग्नेंसी के बाद सरकार ने लिया 'बड़ा' फैसला
Advertisement
trendingNow12872292
Hindi Newsजरा हटके

इस देश में 15 साल के बच्चे भी खरीद सकेंगे कंडोम, बढ़ती टीन प्रेग्नेंसी के बाद सरकार ने लिया 'बड़ा' फैसला

15-Year-Old Birth Control: रवांडा ने गर्भनिरोधक खरीद की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 15 साल कर दी है. सरकार का लक्ष्य किशोर गर्भावस्था, स्कूल ड्रॉपआउट और अवैध गर्भपात कम करना है, लेकिन इस कदम ने पारंपरिक समाज में बहस और विरोध भी छेड़ दिया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस देश में 15 साल के बच्चे भी खरीद सकेंगे कंडोम, बढ़ती टीन प्रेग्नेंसी के बाद सरकार ने लिया 'बड़ा' फैसला

Rwanda News: रवांडा में सोमवार को संसद ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक अहम संशोधित बिल पास किया, जिसके तहत अब 15 साल के किशोर भी बिना पैरेंट्स की अनुमति के गर्भनिरोधक साधन खरीद सकेंगे. पहले इसकी न्यूनतम उम्र 18 साल थी. सरकार का कहना है कि यह कदम देश में तेजी से बढ़ रही किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए उठाया गया है. हालांकि, इस फैसले ने रवांडा जैसे पारंपरिक और रूढ़िवादी समाज में बहस भी छेड़ दी है.

किशोर जनसंख्या और गर्भावस्था का खतरा

13 मिलियन आबादी वाले रवांडा में करीब 40% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछली उम्र सीमा की वजह से किशोरों में अनचाही गर्भावस्था के मामलों में इजाफा हुआ. राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ पिछले साल 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. संसद में पेश एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि पिछले पांच सालों में 1 लाख से अधिक किशोरियां अनचाही गर्भावस्था का शिकार हुईं, जिससे स्कूल छोड़ने के मामले भी बढ़ गए.

सरकार की उम्मीदें और आंकड़े

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी स्कारियस ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस कानून से किशोर गर्भावस्था में कमी आएगी, स्कूल छोड़ने के मामले घटेंगे, अवैध गर्भपात कम होंगे और गर्भपात से होने वाली मौतें भी न के बराबर होंगी.” वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, भले ही दुनिया में किशोर जन्म दर घटी है, लेकिन सब-सहारन अफ्रीका में यह गिरावट सबसे धीमी रही है. रवांडा में गर्भपात कानूनन सिर्फ बलात्कार, अनाचार या जबरन शादी के मामलों में ही मान्य है.

रूढ़िवादी समाज में विरोध के स्वर

हालांकि सरकार का मानना है कि नई उम्र सीमा से समस्या पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन देश में कई लोग इसे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं. उनका कहना है कि इससे किशोरों में यौन गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. फिर भी, सरकार का तर्क है कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखते हुए यह कदम जरूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक असर न पड़े.

About the Author
author img
शिवम तिवारी

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Rwanda15-Year-Old Birth Control

Trending news

राहुल गांधी के पास पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
;