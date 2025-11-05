Genocide: 100 दिन, 800000 मौतें... दुनिया का वो नरसंहार, जिसने इंसानियत को कर दिया था शर्मसार

Rwanda genocide: दुनिया के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिन्हें याद करके आज भी रूह कांप उठती है. ऐसी ही एक घटना करीब 30 साल पहले अफ्रीकी देश रवांडा (Rwanda) में हुई थी. कहा जाता है कि सिर्फ 100 दिनों में करीब 8 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे. इसे इतिहास का सबसे भीषण नरसंहार माना जाता है. इस जनसंहार की शुरुआत 1994 में तब हुई, जब रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हाबयारिमाना और बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रेन की हत्या कर दी गई. उनके विमान को उड़ाने के बाद देश में हिंसा की आग भड़क उठी.

जब पड़ोसी बने दुश्मन और रिश्ते बने खून से रंगे

इस नरसंहार की वजह बना रवांडा का हूतू और तुत्सी समुदाय के बीच पुराना जातीय विवाद. राष्ट्रपति की हत्या के बाद हूतू चरमपंथियों ने तुत्सी समुदाय पर हमला शुरू कर दिया. देखते ही देखते पूरा देश हिंसा की लपटों में घिर गया. लोग अपने ही पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों की हत्या करने लगे. हूतू समुदाय के कई पुरुषों ने अपनी तुत्सी पत्नियों तक को मार डाला, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें खुद मरना पड़ता. महिलाओं को यौन गुलाम बनाकर अमानवीय यातनाएं दी गईं. यह नरसंहार इंसानियत पर सबसे बड़ा धब्बा बन गया.

हजारों हूतू भी बने हिंसा के शिकार

यह कहना गलत होगा कि इस नरसंहार में केवल तुत्सी समुदाय के लोग मारे गए. हिंसा की आग में हूतू समुदाय के हजारों लोग भी झुलस गए. कई मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार, जब रवांडा पैट्रिएक फ्रंट (RPF) ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने भी प्रतिशोध में हूतू लोगों को मौत के घाट उतारा. लाखों नागरिक अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हो गए. पूरा देश खंडहर में तब्दील हो गया, जहां चारों तरफ बस लाशें और चीखें गूंजती रहीं.

न्याय की कोशिशें और बदलते रवांडा का चेहरा

इस भयावह नरसंहार के करीब 7 साल बाद, 2002 में अंतरराष्ट्रीय अदालत बनाई गई, ताकि जिम्मेदार लोगों को सजा दी जा सके. संयुक्त राष्ट्र ने तंजानिया में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल भी गठित किया, जहां कई दोषियों को सजा मिली. रवांडा में भी स्थानीय अदालतों ने हजारों मामलों की सुनवाई की, हालांकि बहुत से आरोपी जेल में ही मर गए. आज रवांडा ने इस त्रासदी से सीख ली है. यहां जातीयता पर बात करना कानूनी अपराध है. सरकार का कहना है कि इससे नफरत दोबारा सिर नहीं उठा पाएगी और देश फिर कभी ऐसे नरसंहार का गवाह नहीं बनेगा.