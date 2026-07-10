Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन की खिड़की हुई अलग, हवा में बाहर लटक गया यात्री! सीट बेल्ट ने बचाई जान, मची अफरा-तफरी

हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन की खिड़की हुई अलग, हवा में बाहर लटक गया यात्री! सीट बेल्ट ने बचाई जान, मची अफरा-तफरी

ग्रीस से जर्मनी जा रही एक फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब उड़ान भरने के कुछ देर बाद प्लेन की एक खिड़की अचानक अलग हो गई. तेज एयर प्रेशर की वजह से एक यात्री का सिर और कंधा प्लेन से बाहर की ओर खिंच गया. राहत की बात यह रही कि उसने सीट बेल्ट नहीं खोली थी. बाकी यात्रियों ने तुरंत उसे पकड़कर अंदर खींच लिया. इस घटना के बाद फ्लाइट को वापस ग्रीस में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 10, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:47 PM IST
हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन की खिड़की हुई अलग, हवा में बाहर लटक गया यात्री! सीट बेल्ट ने बचाई जान, मची अफरा-तफरी
Image Credit: Image credit: X/@Fahadnaimb

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कब, कैसे और कहां गाया जाएगा राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान? गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम
Home Ministry29 min ago
2
 anshula kapoor33 min ago
3
Delhi crime news34 min ago
4
Hydrogen Powered Train36 min ago
5
TRAI action on Truecaller40 min ago