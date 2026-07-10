/हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन की खिड़की हुई अलग, हवा में बाहर लटक गया यात्री! सीट बेल्ट ने बचाई जान, मची अफरा-तफरी

हवाई यात्रा को आमतौर पर सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं यात्रियों की सांसें रोक देती हैं. ग्रीस से जर्मनी जा रही एक फ्लाइट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन की एक खिड़की अचानक अपनी जगह से अलग हो गई. देखते ही देखते एक यात्री का शरीर हवा के तेज दबाव में बाहर की ओर खिंचने लगा.
यह घटना ग्रीस के थेसालोनिकी से जर्मनी के मेमिंगेन जा रही रायनएयर की फ्लाइट में हुई. प्लेन में मौजूद लोगों के अनुसार, अगर उस यात्री ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी होती, तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था. शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है? कुछ ही सेकंड में पूरा केबिन चीख-पुकार से गूंज उठा और लोग अपनी सीटों से उठकर मदद के लिए दौड़ पड़े.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ज्यादातर यात्री उस समय सो रहे थे. तभी अचानक टायर फटने जैसी तेज आवाज सुनाई दी. पहले लोगों को लगा कि प्लेन में कोई सामान्य तकनीकी दिक्कत आई है, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ गए. एक महिला यात्री ने स्थानीय रेडियो से बातचीत में बताया कि तेज आवाज के बाद पूरे केबिन में चीखें सुनाई देने लगीं. कुछ लोगों को लगा कि शायद किसी ने इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया है. लेकिन जब उन्होंने आगे देखा, तो एक यात्री का सिर और कंधा विमान की खिड़की से बाहर की ओर लटका हुआ था.
Ryanair FR1879 out of Thessaloniki to Germany today. Boeing 737-8AS takes off, something from the engine breaks loose and smashes a window mid-climb. Boom.. cabin decompresses, masks drop, and a 61-year-old Serbian guy next to it gets partially sucked toward the hole! His wife… pic.twitter.com/XIAWMd8pJf
— Fahad Naim (@Fahadnaimb) July 10, 2026
फ्लाइट में मौजूद लोगों ने बताया कि जिस यात्री के साथ यह हादसा हुआ, उसने सीट बेल्ट नहीं खोली थी. यही वजह रही कि उसका पूरा शरीर प्लेन से बाहर नहीं जा सका. इसके साथ ही पास बैठे यात्रियों ने बिना देर किए उसे मजबूती से पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर अंदर खींच लिया. कुछ ही सेकंड की इस जद्दोजहद ने उसकी जान बचा ली. घटना के दौरान प्लेन में ऑक्सीजन मास्क भी नीचे आ गए. कई यात्रियों ने बताया कि केबिन के अंदर तेज हवा चलने लगी और अजीब सी गंध भी महसूस हुई.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घायल यात्री सर्बिया का रहने वाला एक पर्यटक था. वह छुट्टियां बिताने के बाद ग्रीस से जर्मनी लौट रहा था. हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर पर तेज हवा के दबाव और रगड़ की वजह से चोटें आई हैं. हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई और वह सामान्य रूप से इलाज करा रहा है.
Drama on a Ryanair flight from Greece to Germany: A 61-year-old Serbian passenger was nearly sucked out of the aircraft window after it came apart mid-flight—apparently due to an impact from debris that detached from the engine.
The incident occurred over North Macedonia… pic.twitter.com/X2WUxnE5D1
— Gameover (@MarkoS2075) July 10, 2026
ग्रीक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि हवाई जहाज के इंजन से कोई मलबा निकलकर खिड़की से टकराया, जिससे वह अपनी जगह से अलग हो गई. हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इस वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जांच एजेंसियां प्लेन की तकनीकी जांच कर रही हैं, जिससे हादसे की असली वजह सामने आ सके. बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई, जब प्लेन उत्तर मैसेडोनिया के ऊपर उड़ान भर रहा था.
रायनएयर ने बयान जारी कर बताया कि उड़ान भरने के कुछ समय बाद एक यात्री की खिड़की अलग होने की जानकारी मिली. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को तुरंत वापस थेसालोनिकी एयरपोर्ट लौटाया गया. एयरलाइन के अनुसार, पायलट ने सुरक्षित तरीके से विमान की लैंडिंग कराई. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाद में उनके लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की गई, जिससे वे अपने गंतव्य तक पहुंच सके.
घटना की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी. इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि यह हादसा एक बार फिर साबित करता है कि फ्लाइट में सीट बेल्ट पहनना सिर्फ नियम नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने वाली आदत है. कई यूजर्स ने उन यात्रियों की भी तारीफ की, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए घायल व्यक्ति को वापस विमान के अंदर खींच लिया. लोगों ने उन्हें 'रियल हीरो' बताया.
यह घटना भले ही कुछ सेकंड की रही हो, लेकिन इसने सभी यात्रियों को झकझोर दिया. अगर घायल यात्री ने सीट बेल्ट खोल दी होती या आसपास बैठे लोग तुरंत मदद के लिए आगे नहीं आते, तो नतीजा बेहद दुखद हो सकता था. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा उड़ान के दौरान सीट बेल्ट बांधे रखने की सलाह देते हैं. छोटी सी सावधानी कई बार सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाती है.