सांप ने सोचा था बंदर को डराएगा, पर बंदर ने किया ऐसा हाल कि सांप की जान पर बन आई, Video वायरल!

इन दिनों सोशल मीडिया पर बंदर और सांप की भिड़ंत का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक फुर्तीला बंदर न केवल सांप के हमले को नाकाम करता है, बल्कि अपनी बहादुरी और चालाकी से जहरीले सांप को भागने पर मजबूर कर देता है.
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Bandar ka Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन जब बात जानवरों की हो तो लोग और भी ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं. जानवरों के ऐसे वीडियो न सिर्फ रोमांचक होते हैं, बल्कि कई बार चौंका भी देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सांप और बंदर के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है. वीडियो में जो कुछ होता है, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक सांप धीरे-धीरे बंदर की तरफ बढ़ रहा है. उसकी चाल देखकर लगता है कि वह बंदर पर हमला करने की फिराक में है. शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद अब बंदर की खैर नहीं, लेकिन अगला ही पल सब कुछ पलट देता है. जैसे ही सांप बंदर के पास पहुंचता है, बंदर अचानक तेजी से हरकत करता है और पूरी ताकत से सांप पर झपट पड़ता है. इसके बाद बंदर की फुर्ती और चालाकी देखकर सांप बुरी तरह घबरा जाता है. वह खुद को बचाने के लिए जोर-जोर से फुफकारता है, लेकिन बंदर पीछे हटने का नाम नहीं लेता. वह बार-बार सांप की ओर बढ़ता है और उसे डराता है. आखिरकार सांप घबरा कर वहां से भागने लगता है. ये पूरा नजारा देखने लायक होता है. बंदर ने जिस बहादुरी और समझदारी से खुद को बचाया और सांप को खदेड़ाता हो जो काबिल-ए-तारीफ है.
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यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान हैं और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. किसी ने कहा, "बंदर निकला असली हीरो." एक अन्य यूजर ने लिखा, "सांप ने गलत जानवर से पंगा ले लिया." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अबी तक नेवला का लड़ाई देखे होंगे आज बंदर के साथ भी देख लीजिए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "सांप जीत जाएंगा." एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये तो महा संग्राम है."