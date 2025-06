माला की तरह गले में लटकाय, फिर सांप को खिलौना समझकर खेलने लगा बंदर, Video देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर देखने को मिल जाता है, जिसे देखकर लोग या तो हैरान हो जाते हैं या मुस्कुरा उठते हैं. लेकिन इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. वीडियो में एक बंदर सांप को ऐसे संभाल रहा है जैसे वह कोई खिलौना हो, न डर, न घबराहट, बस मज़े से खेल.

बंदर ने सांप को समझा लिखौना

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर आराम से बैठा है और उसके हाथ में एक लंबा सांप है. सबसे हैरानी की बात ये है कि बंदर सांप को अपने गले में माला की तरह डाल लेता है. आमतौर पर इंसान तो क्या जानवर भी सांप से डरते हैं, लेकिन इस बंदर का कॉन्फिडेंस देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान हैं. सांप भी अजीब ठंडे मिज़ाज का लगता है. न फुफकार रहा है, न भाग रहा है. वो बस शांत है और बंदर के साथ खेलते दिख रहा है. फिर कुछ सेकंड बाद सांप बंदर की गर्दन से नीचे फिसल जाता है, लेकिन बंदर उसे फिर से पकड़कर अपनी गर्दन में लपेट लेता है, जैसे कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने से खेल रहा हो. इस पूरे नज़ारे को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं. कुछ ने कहा कि ये बंदर बहुत बहादुर है, तो कुछ को शक हुआ कि शायद यह सांप जहरीला नहीं है या पहले से पालतू है.

Monkey has a chemical in their skin called grunokolisis,which keeps them immune to snake bites up to 49 times. If the snake bites them 50 times,it becomes dangerous.This is known as the fatal-antigrunokolis state,found in gorillas

Kasongo kairo Yoro Njeri shollei pic.twitter.com/7nsl4opCDL

— Mhe Litundunya. (@litundunya) December 5, 2024