सड़क किनारे सांप ने फैलाया था फन, तभी पीछे से आया नेवला, अगले ही पल हुआ ऐसा हमला देख दहल जाएंगा दिल

सांप और नेवले की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है. बचपन से हम कहानियों और फिल्मों में सुनते आए हैं कि दोनों एक-दूसरे को देखते ही भिड़ जाते हैं. वजह भी साफ है. एक शिकारी है और दूसरा शिकार. ऐसे में दोस्ती की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं बचती. नेवला तेज, फुर्तीला और चालाक होता है, जबकि सांप का पूरा भरोसा अपने फन और जहर पर टिका रहता है. लेकिन अक्सर होता यही है कि सांप चाहे जितना हल्ला मचा ले, नेवले के सामने उसकी एक न चलती. यही वजह है कि इंटरनेट पर जब दोनों की भिड़ंत वाला कोई वीडियो आता है, लोग उसे पूरा देखने से खुद को रोक नहीं पाते. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों जबरदस्त वायरल है. तो आज की इस खबर में हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खतरनाक वीडियो

वायरल वीडियो सड़क किनारे का है, जहां एक कोबरा जैसा सांप मुंह सड़क की ओर करके फन फैलाए खड़ा दिखाई देता है. तभी पीछे से नेवला तेज़ी से आता है और बिना एक सेकंड गंवाए अचानक हमला बोल देता है. सांप पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन नेवले की फुर्ती उसके हर वार पर भारी पड़ जाती है. कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच ऐसी भिड़ंत शुरू होती है कि देखने वालों की सांसें रुक जाएं. बैकग्राउंड में चल रहा गाना इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ ही पलों में लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि सांप थकता हुआ दिखने लगता है. उसकी हरकतों से साफ होता है कि वह घायल हो चुका है, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं. दूसरी तरफ नेवला बार-बार वार कर उसे कमजोर करता जाता है. वीडियो में दोनों एक-दूसरे को घेरते, झपटते और बचते नजर आते हैं. पूरी भिड़ंत इतनी तीव्र है कि यह दृश्य किसी नेशनल ज्योग्राफिक की लाइव फाइट जैसा लगता है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

आखिर में सांप किसी तरह मौका पाकर नेवले को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए दूर ले जाने लगता है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है, जिससे आगे क्या हुआ इस पर लोग केवल अनुमान ही लगा पाते हैं. यह 28 सेकंड का क्लिप इंस्टाग्राम पर @shubhhh__official ने शेयर किया है, जिसे चार दिनों में 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा व्यू और 4 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट्स में लोग इसे “नेचर का असली रूप” और “सबसे थ्रिलिंग फाइट” बता रहे हैं, जबकि एक यूजर ने लिखा, “फूड चेन हमने पढ़ी है, कैमरामैन को मत कोसो!”