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Anti Snake Plants: बरसात में पास भी नहीं फटकेंगे सांप, घर में लगा लें ये 5 पावरफुल पौधे; उल्टे पांव भागती नजर आएगी मौत!

Saanp Bhagane Wale Paudhe: अगर आप चाहते हैं कि बरसात के इस मौसम में सांप और दूसरे जहरीले जीव आपके घर में प्रवेश न करें तो इसके लिए 5 पावरफुल पौधे आपकी मदद कर सकते हैं. ये पौधे ऐसे हैं, जिनके घर में होने के अहसास से ही सांप दूर भागते हैं. केवल सांप ही नहीं, दूसरे जहरीले जीव भी आसपास फटकना बंद करते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 03, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:59 PM IST
Anti Snake Plants: बरसात में पास भी नहीं फटकेंगे सांप, घर में लगा लें ये 5 पावरफुल पौधे; उल्टे पांव भागती नजर आएगी मौत!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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