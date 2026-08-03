/Anti Snake Plants: बरसात में पास भी नहीं फटकेंगे सांप, घर में लगा लें ये 5 पावरफुल पौधे; उल्टे पांव भागती नजर आएगी मौत!

घर में घुसने के बाद वह किसी भी कोने में कुंडली मारकर बैठ सकता है और मौका मिलते ही परिवार के किसी भी सदस्य को काटकर उसकी मौत का कारण बन सकता है. लिहाजा बारिश के दिनों में सब लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत होती है. आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर में लगाने से सांप आसपास भी नहीं फटकते हैं. आइए, जानते हैं कि सांपों को दूर भगाने वाले वे पावरफुल पौधे कौन-से हैं.