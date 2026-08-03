/Anti Snake Plants: बरसात में पास भी नहीं फटकेंगे सांप, घर में लगा लें ये 5 पावरफुल पौधे; उल्टे पांव भागती नजर आएगी मौत!

Saanp Rokne Wale Paudhe: बरसात के दिनों में कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है. बिलों में पानी भरने से बहुत सारे जहरीले जीव जमीन के बाहर आ जाते हैं. जिससे किसी की भी जान जा सकती है. सांप भी ऐसा ही खतरनाक जीव है, जो अक्सर बरसात के दिनों में जमीन पर विचरता नजर आता है. बिल में पानी भरने की वजह से वह भोजन और आश्रय की तलाश में आसपास के घरों में घुसने की कोशिश करता है.
घर में घुसने के बाद वह किसी भी कोने में कुंडली मारकर बैठ सकता है और मौका मिलते ही परिवार के किसी भी सदस्य को काटकर उसकी मौत का कारण बन सकता है. लिहाजा बारिश के दिनों में सब लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत होती है. आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर में लगाने से सांप आसपास भी नहीं फटकते हैं. आइए, जानते हैं कि सांपों को दूर भगाने वाले वे पावरफुल पौधे कौन-से हैं.
घर में घुसते ही सांप अंदर लगे पौधों के बीच छुपने की कोशिश करते हैं. लेकिन नागफनी यानी कैक्टस के कांटेदार पत्ते उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं. उन कांटों की चुभन सांपों को बहुत परेशान करती है. इसलिए वे कैक्टस के पास जाने से बचते हैं. लिहाजा आपके घर में अगर ये पौधा लगा है तो सांप आसानी से अंदर नहीं आ पाएंगे.
यह पौधा भी सांपों को घर से दूर रखने में काफी उपयोगी माना जाता है. इस पौधे की पत्तियां नुकीली और सख्त होती हैं. जिससे सांपों को इस पौधे के पास घूमना और पत्तों पर चलना सहज नहीं लगता. यही वजह है कि इस पौधे से दूरी बनाकर ही रहते हैं. जिस घर में ये पौधा लगा होता है, वहां पर सांप जल्दी से नहीं घुसते हैं.
गेंदे के फूलों की माला हम सभी घरों को सजाने के काम में इस्तेमाल करते हैं. इस जड़ों और फूलों में भीनी-भीनी सुगंध आती है, जिसे सांप पसंद नहीं करते हैं. अगर किसी घर से सांपों को इस पौधे की सुगंध आती है तो वे अक्सर वहां से दूर रहना पसंद करते हैं. केवल सांप नहीं, दूसरे कीट-पतंगे भी ऐसे घरों में घुसने से परहेज करते हैं.
लहसुन के पौधे में तेज और तीखी गंध आती है. जिससे सांप पूरी तरह असहज हो जाते हैं. वे इस पौधे से खास दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं. लिहाजा बरसात के इस मौसम में अगर आप भी अपने घर में यह पौधा लगा लेते हैं तो सांप और दूसरे जहरीले जीवों से काफी हद तक बचाव हो सकता है. एक बार इस उपाय को आजमाकर जरूर देखें.
लहसुन की तरह ही यह भी एक और पौधा है, जिससे सांप बहुत खार खाते हैं. वे इस पौधे को हर्गिज पसंद नहीं करते और जिंदगी भर उससे दूरी बनाए रखते हैं. इसकी वजह ये है कि उसकी खट्टे फलों जैसी तेज गंध सांपों को रास नहीं आती, जिससे वे परेशान रहते हैं. लिहाजा जिन घरों में लेमनग्रास का पौधा लगा होता है, वे उसमें एंट्री करने से परहेज करते हैं.