मौत के साथ की आंख मिचौली! दौड़ते सांप से पंगा पड़ा भारी, छाती पर चढ़कर फैलाया फन

Snake Attack Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के साथ स्टंट के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको अंदर तक हिला देगा. वीडियो में एक शख्स जंगल के बीचोंबीच एक विशालकाय सांप के साथ छेड़खानी कर रहा है. इस दौरान सांप ने अपना फन फैलाया और ऐसा पलटवार किया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. ऐसे में हल्की-सी चूक भारी पड़ सकती है. चलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद धारी वाला विशालकाय काला सांप जंगल में दौड़ रहा है. इस दौरान पीछे से दौड़ता हुआ एक शख्स आता है और सांप को पकड़ने की कोशिश करता है. इस दौरान सांप बिजली की रफ्तार से पलटवार करता है और फिर अपने रास्ते जाने लगता है. लेकिन ये शख्स बाज नहीं आता और भागते हुए सांप की पूंछ पकड़ लेता है. जैसे ही सांप की पूंछ पकड़ता है सांप फिर तेजी से हमला करता है और इस बार फन फैलाकर शख्स की छाती पर चढ़ जाता है.

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सांप के आगे जोड़े हाथ

सांप को अपने ऊपर देख शख्स डर जाता है और सांप के सामने हाथ जोड़ने लगता है. लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये शख्स फिर वही काम करता है. काफी देर तक ये शख्स सांप को पकड़ने की कोशिश करता रहता है और सांप लगातार हमला करता नजर आता है. अब इस वीडियो पर लोग हैरानी जता रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @nituchowdhury222 से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 74 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "खाओ मां कसम, तुम दोनों मिले हुए नहीं हो." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तुम्हारा यमराज के साथ उठना बैठना है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाई ने एक कटोरी दूध में समझा दिया है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.