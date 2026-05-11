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Hindi Newsजरा हटकेदुश्मन पर करता है जहर की बौछार, ये है अफ्रीका का सबसे खतरनाक स्पिटिंग कोबरा; शिकार को बना देता है अंधा!

दुश्मन पर करता है जहर की बौछार, ये है अफ्रीका का सबसे खतरनाक स्पिटिंग कोबरा; शिकार को बना देता है अंधा!

Ashe Spitting Cobra Shocking Facts: दुनिया में खतरनाक सांपों की कई प्रजातियां हैं जो एक ही बाइट में शिकार को मौत की नींद सुला सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सांप ऐसा भी है जो जहर को शिकार की आंखों में थूकता है. इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: May 11, 2026, 07:09 AM IST
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फोटो क्रेडिट: pinterest
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Spitting Cobra Ka Video: सांपों की दुनिया काफी दिलचस्प है. अगर आप भी सांपों की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये जानते होंगे कि कई ऐसे सांप हैं जो बिना काटे ही दुश्मन को घायल करने की क्षमता रखते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सांप ऐसा भी है जो 10 फीट दूर तक जहर फेंक सकता है. ये शिकार की आंखों को निशाना बनाता है. ये है अफ्रीका का अशे स्पिटिंग कोबरा (Naja ashei), इस सांप को दुनिया का सबसे बड़ा स्पिटिंग कोबरा माना जाता है.

ये सांप अपने जहर को बिल्कुल वैसे ही थूकता है जैसे कोई शख्स पान खाकर पीक मार देता है. ये अपने जहर को 10 फीट तक थूक सकता है. ये बेहतरीन निशानेबाज भी है, क्योंकि इसका थूका गया जहर दुश्मन की आंखों में पड़ता है. अशे स्पिटिंग कोबरा ईस्ट अफ्रीका, खासकर केन्या के तटीय इलाकों में पाया जाता है. इसे सबसे बड़ा स्पिटिंग कोबरा माना जाता है. इसकी औसत लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है. इस कोबरा का बड़ा सिर और भारी शरीर इसे और भी डरावना बनाता है. जब ये सांप खतरा महसूस करता है तो दुश्मन की आंखों में जहर की तेज धार फेंकता है.

यह भी पढ़ें: जूतों में क्यों घुसकर बैठ जाते हैं सांप? गर्मी में जूते पहनने से पहले जान लें ये जरूरी बात, वरना पछताएंगे

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क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

स्पिटिंग कोबरा के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वास्तव में जहर नहीं थूकते हैं, बल्कि दांतों के छेद से हाई प्रेशर के साथ जहर की बौछार छोड़ते हैं. ये बौछार इनती पावरफुल होती है कि 10 फीट दूर दुश्मन की आंखों में सटीक निशाना लगा सकती है. इस कोबरा का जहर साइटोटॉक्सिक होता है जो ऊतकों (Tissues) को नष्ट कर देते हैं. जैसे ही ये अपने जहर की बौछार पर से हमला करता है तो दुश्मन की आंखों में दर्द, जलन और सूजन शुरू हो जाती है. यदि समय पर आंखों को न धोया जाए तो स्थायी अंधापन और कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकती है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्यों थूकते हैं जहर?

ये भागते हुए शिकार को भी निशाना बना लेता है, यही कारण इसे अफ्रीका के सबसे खतरनाक स्नाइपर सांपों में गिना जाता है. एक्स्पर्ट के अनुसार, स्पिटिंग कोबराओं का ये थूकने वाला व्यवहार सेल्फ डिफेंस की तरह होता है. ये पहले अपने फन को फैलाकर दुश्मन को चेतावनी देते हैं. उसके बाद भी खतरा महसूस होता है तब ये जहर की बौछार करते हैं. इससे ये अपने दुश्मन को दूर से ही भगाने में कामयाब हो जाते हैं. @wyld.filmaker नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने स्पिटिंग कोबरा का एक अनोखा वीडियो शेयर किया है. जिसमें कोबरा जहर की बौछार करता नजर आ रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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