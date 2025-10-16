बाइक के इस पार्ट में मिला सांप, सब हैरान कि वहां तक पहुंचा कैसे? Video देखें

Viral Video: भारत में लगभग 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं इनमें से सिर्फ 60 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं. इन जहरीले सांपों में से रसेल वाइपर, इंडियन कोबरा, सॉ-स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट सबसे खतरनाक हैं. भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों के लिए यही सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं. सांप कई बार भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं जो कई बार जानलेवा भी हो जाते हैं. ऐसे में सांप कभी जूते के अंदर छिपकर बैठ जाता है, तो कभी बाइक के साइलेंसर में जाता हुआ दिखाई देता है. कभी दीवार पर लगे टीवी के पीछे तो कभी रसोई के सिलेंडर पर, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है. सांप बाइक के ऐसे पार्ट में घुसा हुआ है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा.

कहां था ये सांप?

आपने सांप को बाइक के साइलेंसर में जाते हुए तो सुना या देखा होगा, लेकिन इस बार सांप बाइक के उस पार्ट में चला गया जिसे देखने के बाद आपका भी माथा चकरा जाएगा. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक छोटा सांप बाइक के स्पीडोमीटर के अंदर है. स्पीडोमीटर के अंदर जिंदा सांप देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. आप सोचो जहां बाइक चलाते समय हम स्पीड देखते हैं, वहां स्पीड की जगह सांप दिख जाए तो कैसा मंजर होगा. किसी ने इस सांप का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: अभी तक सिर्फ सुना था, अब मिल गया दो मुंह वाला सांप; Video देखकर नहीं होगा यकीन

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cinefeels46 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि सांप आखिर वहां पहुंचा कैसे. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कई मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "ये मीटर कहां मिलेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई ने न्यू मॉडल मीटर लगवाया है." तीसरे यूजर ने लिखा, "आज मीटर तेरा भाई बताएगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.