Advertisement
trendingNow12963842
Hindi Newsजरा हटके

बाइक के इस पार्ट में मिला सांप, सब हैरान कि वहां तक पहुंचा कैसे? Video देखें

Viral Video: आपने जूते के अंदर सांप देखा होगा या दीवार पर लगे टीवी के पीछे देखा होगा, लेकिन इस बार सांप बाइक के उस पार्ट में चला गया जहां आपने सोचा भी नहीं होगा.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक के इस पार्ट में मिला सांप, सब हैरान कि वहां तक पहुंचा कैसे? Video देखें

Viral Video: भारत में लगभग 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं इनमें से सिर्फ 60 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं. इन जहरीले सांपों में से रसेल वाइपर, इंडियन कोबरा, सॉ-स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट सबसे खतरनाक हैं. भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों के लिए यही सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं. सांप कई बार भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं जो कई बार जानलेवा भी हो जाते हैं. ऐसे में सांप कभी जूते के अंदर छिपकर बैठ जाता है, तो कभी बाइक के साइलेंसर में जाता हुआ दिखाई देता है. कभी दीवार पर लगे टीवी के पीछे तो कभी रसोई के सिलेंडर पर, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है. सांप बाइक के ऐसे पार्ट में घुसा हुआ है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा.

कहां था ये सांप?
आपने सांप को बाइक के साइलेंसर में जाते हुए तो सुना या देखा होगा, लेकिन इस बार सांप बाइक के उस पार्ट में चला गया जिसे देखने के बाद आपका भी माथा चकरा जाएगा. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक छोटा सांप बाइक के स्पीडोमीटर के अंदर है. स्पीडोमीटर के अंदर जिंदा सांप देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. आप सोचो जहां बाइक चलाते समय हम स्पीड देखते हैं, वहां स्पीड की जगह सांप दिख जाए तो कैसा मंजर होगा. किसी ने इस सांप का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: अभी तक सिर्फ सुना था, अब मिल गया दो मुंह वाला सांप; Video देखकर नहीं होगा यकीन

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CineFeels46 (@cinefeels46)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @cinefeels46 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. यूजर्स इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि सांप आखिर वहां पहुंचा कैसे. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कई मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "ये मीटर कहां मिलेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई ने न्यू मॉडल मीटर लगवाया है." तीसरे यूजर ने लिखा, "आज मीटर तेरा भाई बताएगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

speedometeviralsaanp

Trending news

दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट