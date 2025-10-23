खौफनाक मंजर! नेवले ने किया ब्लैक कोबरा पर हमला, वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Black Cobra Ka Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि कोई पहाड़ी इलाका है जहां पर बीच सड़क पर एक काला कोबरा बैठा है. कोबरा को देखकर ड्राइवर अपने वाहनों को रोक लेते हैं. इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि कोबरा नेवले से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा है. वहीं पास में नेवला घात लगाए बैठा है और मौके के इंतजार में हैं. इस दौरान एक शख्स बस से उतरकर को कोबरा की तरफ पत्थर फेंकता है और पीछे से आवाज आती है, भगा दो इसे. ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वो पत्थर सांप के लिए नहीं बल्कि नेवले को भगाने के लिए फेंका गया था.

कैसे बचा कोबरा?

इस​के बाद वीडियो में दिखता है कि नेवला एक सड़क पर उतर आता है. नेवले को देखते ही हवा मौजूद सभी लोग हरकत में आ जाते हैं. कोई दो कदम पीछे हट जाता है तो कोई वीडियो बनाने के लिए अपना फोन निकाल लेता है. इस दौरान नेवला सांप के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कोबरा के फन पर झपट्टा मारता है. तभी वहां मौजूद लोग पत्थर मारकर नेवले को दूर भगा देते हैं और कोबरा की जान बचा लेते हैं. वीडियो के अंत में नेवला वहां से भाग जाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @d.charpota.51 नाम के यूजर ने शेयर किया है और अभी तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. एक यूजर ने बाकी लोगों को समझाते हुए लिखा है, भाइयों वो नाग देवता को नहीं मार रहा है, नेवले को भाग रहा है. दूसरे यूजर ने लिखा, भाई आपको सलूट है जो आप नाग देवता को बचा लिया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.